Autostrady bez szlabanów, nowa metoda płatności za przejazd i nowe wydatki dla kierowców. Od października 2021 roku działa system e-TOLL, który służy do wnoszenia opłaty elektronicznej dla kierowców.

Ta zmiana kosztowała podatników miliony złotych. Nie obeszło się jednak bez początkowego chaosu na drogach, awarii rządowej aplikacji do poboru płatności i zakłopotania wśród kierowców.

e-TOLL kosztował nas miliony złotych

- Koszt budowy Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS), czyli systemu e-TOLL, do końca 2021 r. wyniósł 284,8 mln zł - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

A to nie koniec wydatków. Resort przekazał PAP, że planowany całkowity koszt budowy nowego systemu to 448,1 mln zł. Warto nadmienić, że wcześniejszy system, czyli viaTOLL, kosztował podatników ponad miliard złotych. Do tych kosztów należy doliczyć wydatki związane z utrzymaniem systemu, które w ciągu ostatniej dekady przekroczyły 3 mld zł.

Koniec szlabanów na autostradach. Jak płacić za przejazd?

Czy nowy system poboru opłat okaże się trafioną inwestycją? Nie obeszło się bez początkowych trudności. Tuż po wdrożeniu nowego systemu państwowa aplikacja nie działała poprawnie, a zakłopotani kierowcy często nie wiedzieli, jak mają zapłacić za przejazd autostradą.

Przypomnijmy, że na płatnych odcinkach autostrad kierowcy nie wniosą już opłaty za pośrednictwem manualnego systemu. E-bilet autostradowy można kupić za pośrednictwem aplikacji lub przekazując dane geolokalizacyjne za pomocą aplikacji e-TOLL PL lub urządzeń OBU/ZSL.

