EBC podwyższył stopy procentowe. Rynek zaskoczony

Inflacja to problem nie tylko w Polsce - ceny rosną szybko w całej Europie. Z tego powodu także Europejski Bank Centralny zdecydował się, po raz pierwszy od 11 lat, na podwyższenie stóp procentowych. EBC okazało się „jastrzębiem”, decydując się na podniesienie stóp o pół punktu procentowego.

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wzrośnie od 27 lipca do 0,50 procent, stopa kredytu w banku centralnym do 0,75 procent, a stopa depozytu do 0 procent. Ta ostatnia od 2014 roku utrzymywana była na ujemnym poziomie.

Stopy procentowe EBC w górę. Co to znaczy dla Polaków?

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej po raz dziesiąty z rzędu podniosła stopy procentowe, także o pół punktu procentowego. Obowiązująca w naszym kraju stopa referencyjna od 8 lipca wynosi 6,5 procent.

„Rada Prezesów uznała, że pierwszy krok w procesie normalizacji podstawowych stóp procentowych powinien być większy, niż zasygnalizowano na jej ostatnim posiedzeniu. Ta decyzja wynika z jej zaktualizowanej oceny ryzyk inflacyjnych i wzmocnionego wsparcia dla skutecznej transmisji polityki pieniężnej zapewnionego przez instrument TPI. Wesprze powrót inflacji do średniookresowego celu Rady Prezesów poprzez mocniejsze zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapewnienie dostosowania warunków popytowych umożliwiającego spełnienie celu inflacyjnego w średnim okresie” – poinformował EBC w komunikacie.

Podwyżka stóp procentowych zapowiedziana przez EBC ma znaczenie dla Polaków, którzy spłacają kredyty w euro. Może także wpłynąć na umocnienie europejskiej waluty, co wpłynie na kondycję gospodarki.

RadioZET.pl