Egzaminy na prawo jazdy masowo odwoływane. „Rząd nas zlekceważył”

Egzaminatorzy wznowili protest, przez co w wielu miastach Polski egzaminy na prawo jazdy zostały odwołane. Przedstawiciele tej grupy zawodowej domagają się m.in. zmiany zasad wynagradzania.

Egzaminy na prawo jazdy nie odbędą się m.in. w Krakowie i w Łodzi. Protestujący zaznaczyli w przesłanej do naszej redakcji wiadomości, iż rząd zlekceważył lipcowy strajk egzaminatorów i apel o zmiany w prawie. Jak czytamy, resort infrastruktury „nie zamierza zająć się problemem”.

Egzaminy na prawo jazdy nie odbędą się. Protest w całej Polsce

„Protestujemy, gdyż Minister Infrastruktury nas zlekceważył! Jego zastępca Pan Weber w odpowiedzi na interpelację nr 34436 z 2022 stwierdził, że Minister nie ma zamiaru pochylić się nad naszymi postulatami. Co więcej, wprowadzając poza naszą wiedzą dyrektorów do zespołu roboczego, sprytnie pozbawił nas możliwości negocjacji w sprawach zmiany systemu egzaminowania, jak i sposobu oraz systemu wynagradzania. Tym posunięciem zmusił nas do uznania nienaruszalności obecnie funkcjonującego systemu i układów w ośrodkach egzaminowania oraz dał wyraz, że zmiany nie są potrzebne” – napisali egzaminatorzy.

W związku z akcją protestacyjną egzaminatorów w poniedziałek w Krakowie zostały odwołane wszystkie egzaminy praktyczne, a we wtorek i środę odbędą się praktyczne egzaminy tylko na kategorię C+E. Egzaminy teoretyczne odbywają się zgodnie z harmonogramem, podobnie jak egzaminy praktyczne w Nowym Sączu i Tarnowie.

Egzaminy zostały odwołane także w województwie łódzkim. - W poniedziałek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi nie ma egzaminów na prawo jazdy. Tak będzie też we wtorek i najprawdopodobniej w środę - powiedział PAP urzędnik WORD.

Pierwszy protest egzaminatorów WORD trwał od 4 do 8 lipca i objął 27 ośrodków egzaminacyjnych. Zamiast stawić się do pracy, egzaminatorzy brali urlopy na żądanie lub korzystali ze zwolnień lekarskich. Część ośrodków zmuszona była odwołać wszystkie egzaminy, a część ograniczyć ich liczbę.

