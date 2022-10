Elektrownia jądrowa w Polsce. Rząd zdradza szczegóły

Elektrownia atomowa ma zostać wybudowana w Polsce przez amerykański Westinghouse najpóźniej do 2033 roku. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii WECNuclear po ostatnich owocnych rozmowach z wiceprezydent USA Kamalą Harris i sekretarz energii Jennifer Granholm.

Budowa elektrowni atomowej w Polsce

Rzecznik rządu Piotr Müller na sobotnim briefingu przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przypomniał, że przed budową elektrowni muszą jeszcze zostać spełnione procedury związane z kwestiami środowiskowymi, a później inwestycyjnymi.

To jest proces, który łącznie potrwa ponad 10 lat więc jest to też pokazanie skali tej inwestycji. Elektrownie atomowe buduje się dosyć długo, natomiast ważne, że ta decyzja została podjęta Piotr Müller, rzecznik rządu

Rzecznik, odnosząc się do podróży wicepremiera Jacka Sasina do Korei Południowej i pytania, o to czy oznacza to, że drugą elektrownię wybuduje partner z Korei Południowej, powiedział, że Polska jest otwarta na oferty innych państw.

- Pierwszą elektrownię jądrową w Polsce wybuduje partner amerykański. Jakie będą inne oferty krajów partnerskich, to zobaczymy i będziemy oceniać - powiedział. Dodał, że być może pojawią się także inne oferty poza ofertą koreańską.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Start budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Oddanie do eksploatacji ostatniego reaktora w drugiej elektrowni ma nastąpić w 2043 r.

RadioZET.pl/PAP/Marcin Chomiuk