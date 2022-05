Emeryci dostaną czternastkę, ale nieco później. Podano datę

Czternastka miała trafić do seniorów wraz z sierpniową emeryturą. Autopoprawka do ustawy wprowadzającej ekstra świadczenie mówi o nowych terminach wypłat.

Czternasta emerytura wyjątkowo w tym roku trafi do seniorów latem, a nie jesienią. Początkowo mowa była o wypłacie wraz z sierpniową emeryturą. Zgodnie z autopoprawką do ustawy, część świadczeniobiorców poczeka na świadczenie nawet do września.

Czternasta emerytura 2022. Terminy wypłat

Zgodnie z rządową autopoprawką czternasta emerytura będzie wypłacana od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. Przesunięcie terminu uzasadniono koniecznością dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS.

Proponuje się przesunąć termin pierwszej płatności tzw. 14. emerytury na ostatni termin wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS, przypadający w sierpniu, na dzień 25 sierpnia 2022 r. ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS do przeprowadzenia wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia Głosi uzasadnienie projektu

Odroczenie wypłat o kilka tygodni może być korzystne dla tych, którzy dopiero w sierpniu nabędą uprawnienia emerytalne. W związku z wprowadzeniem autopoprawki czternastą emeryturę zyskają również osoby, które nabędą świadczenia do 24 sierpnia 2022 r.

Czternastą emeryturę w pełnej wysokości (1217,98 zł na rękę) otrzyma każdy senior, którego świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe emerytury wiążą się z niższym świadczeniem, które pomniejszane będzie na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane.

"Ustawa jest nieprzygotowana. To dobry moment, by się wycofać"

- Widać, że ustawa o 14. emeryturze zarówno pod względem przygotowania merytorycznego jak i administracyjnego nie została napisana w sposób zadowalający – mówił dla RadiaZET.pl Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Jeżeli rząd składa autopoprawkę dotycząca terminu wypłaty świadczenia chwile po przyjęciu ustawy przez rząd, to widać jak bardzo nieprzygotowany jest to akt prawny. Może to dobry moment żeby wycofać się z tego złego rozwiązania Oskar Sobolewski, Instytut Emerytalny

Zdaniem naszego rozmówcy sprawiedliwym rozwiązaniem byłaby druga waloryzacja świadczeń, która mogłaby zastąpić czternastkę. - Dzięki temu emeryci dostaliby świadczenie na stałe zwiększone zamiast jednorazowego dodatku, który dla niektórych wynieść może 100 zł. Idea 14. emerytury jest od początku krytycznie oceniana przez ekspertów, jako nieuczciwe i zniechęcające do dłuższej pracy świadczenie – podsumował Oskar Sobolewski.

RadioZET.pl