Emerytura w czerwcu? Przepisy poprawione, ale prawo nie działa wstecz. RPO: sprawa w TK

Emerytury czerwcowe znów są przedmiotem sporu. Przez długie lata seniorzy, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu, otrzymywali niższe świadczenia. Ustawodawca tak skonstruował ówczesne przepisy, że każdy, kto przeszedł na w tym miesiącu nie mógł załapać się na kwartalną waloryzację i musiał pocieszyć się jedynie roczną podwyżką.

Przepisy zmniejszające świadczenia czerwcowym emerytom zostały poprawione w 2021 i od tamtego czasu czerwcowi emeryci traktowani są na takich samych zasadach jak seniorzy, którzy przeszli na emeryturę w innych miesiącach. Problem jednak w tym, że prawo nie działa w tym przypadku wstecz, a nowela dotyczy tylko tych, którzy przeszli na emeryturę po 2019 roku.

Problem czerwcowych emerytów nadal nie został rozwiązany

- Ustawodawca nie przewidział możliwości ustalenia wysokości emerytury na nowo, z uwzględnieniem zmian dotyczących sposobu waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, dla tych świadczeniobiorców, którym w latach 2009-2019 wysokość emerytury ustalono w czerwcu – wyjaśnił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.

RPO po nieudanych interwencjach w resorcie rodziny przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. W pytaniach do TK Sąd Okręgowy IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych poruszył kwestię sprawiedliwości społecznej przy nowelizacji przepisów. Ci, którym obniżono świadczenie do 2019 roku z racji „czerwcowej emerytury” nie mają możliwości przeliczenia świadczenia na nowo z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. W ocenie RPO brak takiej regulacji prowadzi do naruszenia zasady równości w prawie do zabezpieczenia społecznego oraz zasady sprawiedliwości społecznej.

„W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wprowadzony ustawą zmieniającą inny sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, którym emeryturę przyznano od dnia 1 do 31 czerwca, który obowiązuje od 2021 r. i który wobec tego nie znajduje zastosowania do emerytur przyznanych w latach 2009-2019, pozostaje w sprzeczności z gwarancjami konstytucyjnymi, dotyczącymi przestrzegania zasady równości w prawie do zabezpieczenia społecznego” – czytamy w stanowisku RPO.

