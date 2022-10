Emerytury będą wyższe. Prezes ZUS: warto się wstrzymać

Emerytury jeszcze będą wyższe – mówiła w rozmowie z PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wszystko za sprawą rekordowej waloryzacji, za którą stoi m.in. rekordowo wysoka inflacja.

„Warto poczekać z decyzją o emeryturze”

Sejm zdecydował o rekordowo wysokiej waloryzacji świadczeń. Seniorzy dostaną z ZUS kwotę większą przynajmniej o 250 zł. Minimalne świadczenia wyniosą 1588,44 zł, zaś podwyżka sięgnie 13,8 proc.

Prezes ZUS podała, że to nie lada wyzwanie dla urzędu. Podwyżka świadczeń pochłonie łącznie 40 mld zł z FUS. Jak dodała, warto wstrzymać się z decyzją o emeryturze.

Warto odłożyć choć o rok moment przejścia na emeryturę, ponieważ bezpośrednio przekłada się to na wzrost świadczenia. Każdy z nas powinien sam podjąć taką decyzję biorąc pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw. Zachęcam do skorzystania z naszego kalkulatora emerytalnego oraz z doradców emerytalnych. Te możliwości, które daje nam ZUS, mogą pomóc w podjęciu decyzji prezes ZUS

Prezes ZUS podkreśliła, że im dłużej pracujemy, tym wyższa będzie przyszła emerytura. - Jeden rok to nawet 15 proc. Jeżeli pracujemy, to na nasze konto emerytalne wciąż wpływają składki, a cały zebrany kapitał jest corocznie waloryzowany - w tym roku 9,33 proc. Ponadto do obliczeń przyjmuje się krótsze trwanie życia - wyjaśniła prof. Uścińska.

