Emerytury. Minister rodziny zapowiada „wyjątkową waloryzację”

Waloryzacja emerytur nastąpi w marcu 2022 roku. Ma być zależna od danych GUS na temat inflacji oraz wysokości pensji w 2021 roku. Minister Marlena Maląg powiedziała w czwartek (3 lutego 2022), że dokładne dane na temat waloryzacji emerytur poznamy po 7 lutego 2022 roku.

Przypomnijmy, że w ustawie budżetowej zapisano, że wskaźnik waloryzacji w 2022 roku wyniesie 4,89 proc., a minimalna emerytura wzrośnie o 61,17 zł do kwoty 1312,05 zł. MRiPS wyraziło jednak nadzieję, że podwyżki dla emerytów okażą się hojniejsze.

Wskaźnik waloryzacji emerytur 2022

Minister rodziny i polityki społecznej zaznaczyła w TVP Info, że w drugim tygodniu lutego zostanie opublikowane rozporządzenie dotyczące waloryzacji emerytur i rent.

Wskaźnik waloryzacji na pewno będzie wyższy, niż zaplanowany w budżecie, ze względu na inflację w 2021 roku. Tegoroczna waloryzacja będzie wyjątkowa Marlena Maląg, Minister rodziny i polityki społecznej

Na czym ma polegać „wyjątkowość” waloryzacji w 2022 roku? Minister Marlena Maląg zaznaczyła, że wynika ona z wprowadzenia przez Polski Ład kwoty wolnej od podatku w wysokości do 30 tys. złotych.

Na potwierdzenie swoich słów przywołała przykład mówiący, że już teraz widać pozytywne skutki Polskiego Ładu, ponieważ od stycznia emeryci i renciści dostają wyższe świadczenia. Jej zdaniem "94 proc. emerytów i 98 proc. rencistów skorzysta na kwocie wolnej od podatku".

Emerytury w Polsce waloryzowane są co roku. Wynika to z zapisów w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

RadioZET.pl/PAP/Aleksandra Kiełczykowska/TVP Info