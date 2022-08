„Energetyczny stan wyjątkowy”. Przedsiębiorcy do rządu: skończcie jałowe spory

Zapanował „energetyczny stan wyjątkowy” – napisała Rada Przedsiębiorczości zrzeszająca przedstawicieli biznesu. Przedsiębiorcy apelują do rządu o podjęcie działań celem zapewnienia ciągłości dostaw energii do firm. W przeciwnym razie czeka nas kryzys gospodarczy: przedsiębiorcy zmuszeni będą ograniczyć produkcję, co grozi pustymi półkami w sklepach.