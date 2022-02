Eurojackpot czeka rewolucja. 19 marca 2022 roku zmieni się nie tylko sposób gry, ale i wysokość wygranych i liczba losowań. Totalizator Sportowy zdradził szczegóły.

„Najważniejszą nowością będą dwa losowania gry tygodniowo – do obecnych piątkowych dojdą losowania we wtorki, co oznacza więcej szans na wygraną w tygodniu” – czytamy w komunikacie organizatora. Jakie jeszcze zmiany czekają Eurojackpot?

Eurojackpot. Wykaz zmian od 19 marca 2022 roku

Eurojackpot. Typowanie liczb na nowych zasadach

TS poinformował o zmianie sposobu typowania liczb. Gracze z pierwszego zbioru nadal wytypują 5 z 50, ale z drugiego zbioru wytypują 2 z 12, a nie 2 z 10 liczb jak obecnie. „To sprawi, że kumulacje w grze będą jeszcze wyższe” – czytamy w komunikacie.

Eurojackpot. Jaki podatek trzeba zapłacić od wygranej?

Eurojackpot. Kwota wygranych w górę

Po zmianach w Eurojackpot do wygrania może być nawet 120 milionów euro, czyli ponad 500 milionów złotych. Pula gwarantowana, od której zaczyna się grę, to równe 10 milionów euro (ponad 45 milionów zł).

Totalizator Sportowy przypomniał, że najwyższa polska wygrana w tej grze wyniosła do tej pory ponad 206 milionów złotych.

Eurojackpot. Dodatkowe losowanie

Od marca zwiększą się szanse na wygraną dzięki dodatkowemu dniu przeznaczonemu na losowania. Wtorkowe losowania odbywać się będą pomiędzy 20:15 a 21:00, piątkowe zaś bez zmian – między 20:00 a 21:00. W dniu losowania (wtorek i piątek) zakłady będzie można zawierać do godz. 19:00. Retransmisje z losowań dostępne będą jak dotychczas na lotto.pl. Pierwsze piątkowe losowanie Eurojackpot w nowej formule odbędzie się 25 marca, a pierwsze wtorkowe – 29 marca.

„W związku ze zmianami tymczasowo ograniczone będzie zawieranie zakładów na wiele losowań. Od 26 lutego 2022 roku będziemy mogli zagrać na maksymalnie trzy kolejne losowania, od 5 marca na dwa, a od 12 marca już tylko na najbliższe. Od soboty 19 marca opcja gry na wiele losowań będzie ponownie dostępna – zagrać będzie można aż na 8 kolejnych losowań, a nie jak obecnie na 4” – czytamy w komunikacie.

RadioZET.pl/mat.pras.