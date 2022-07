„Europa w obliczu nowych wyzwań” tematem tegorocznego Forum Ekonomicznego

Wydarzenia ostatnich dwóch lat stawiają przed krajami wspólnoty europejskiej fundamentalne pytania dotyczące istoty zjednoczenia, roli Europy i jej miejsca na arenie międzynarodowej oraz wspólnego kształtowania post-pandemicznego świata.

Program XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu kieruje uwagę uczestników przede wszystkim na kwestie związane z niespokojną sytuacją we wschodniej części Europy oraz z gospodarczymi i społecznymi skutkami pandemii Covid-19. Pełnowymiarowa wojna tuż przy wschodniej granicy Unii Europejskiej zmusza światowych liderów do skupienia się nad kwestią bezpieczeństwa zarówno w wymiarze militarnym, jak i energetycznym. Jednocześnie rosnąca liczba uchodźców przybyłych do Unii z Ukrainy skłania do poważnej debaty nad długotrwałą i skuteczną pomocą oraz nad koniecznością ujednolicenia polityki migracyjnej.

Podczas trzydniowej konferencji uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu zastanowią się też nad dywersyfikacją źródeł energii i uniezależnieniem się od surowców pochodzących z Rosji. Mimo iż unijny pakiet „Fit for 55” zakładający redukcję gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej jest niezwykle istotny z perspektywy przyszłych pokoleń, dziś może nieść za sobą negatywne skutki gospodarcze, polityczne oraz paradoksalnie środowiskowe.

Głównie tym właśnie tematom będą poświęcone panele dyskusyjne, warsztaty i prezentacje, które odbędą się podczas Forum. W programie konferencji pojawi się m.in. bezpieczeństwo, energetyka, inwestycje, innowacje i polityka międzynarodowa. Szczególne miejsce zajmie tu rozszerzona ścieżka ukraińska, a w niej panele dyskusyjne, które dotyczyć będą przede wszystkim partnerstwa Polski i Ukrainy, finansowania odbudowy ukraińskiej gospodarki czy pozycji Ukrainy w Unii Europejskiej.

Po raz kolejny zostanie zorganizowane również wydarzenie Młodzi@Forum skierowane do aktywnych młodych liderów i liderek środowisk społeczno-gospodarczych. Celem projektu jest integracja różnych środowisk oraz zwiększenie reprezentacji nowego pokolenia w dyskusjach, które kształtują dyskurs społeczny poświęcony przyszłości.

fot.

Podczas tegorocznego wydarzenia zostanie zaprezentowana V edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego, który stanowi naukowe opracowanie o stanie gospodarki Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2022 r. Raport przygotowywany we współpracy z ekspertami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie będzie poświęcony polityce fiskalnej i monetarnej, wpływowi inflacji na gospodarkę Polski i krajów naszego regionu oraz wyzwaniom, przed którymi stoi krajowy sektor energetyczny.

Jak co roku wręczone zostaną nagrody Forum Ekonomicznego, które są nieodłącznym elementem tego wydarzenia. Rada Programowa wręczy wyróżnienia w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Po raz trzeci Forum Ekonomiczne odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. O atrakcyjności tej lokalizacji decyduje m. in. korzystne położenie geograficzne Karpacza. Jednak region dolnośląski to również walory krajobrazowe, klimatyczne, lecznicze, zabytki architektury i przyroda, a przede wszystkim liczne tereny aktywności gospodarczej i zasobów naturalnych.

Oprócz części merytorycznej podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaplanowano szeroką ofertę programu kulturalnego i rekreacyjnego, obejmującą spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów. Ten program będzie realizowany każdego dnia konferencji po godzinie 19.00.

O FORUM EKONOMICZNYM