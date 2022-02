Katastrofa Facebooka. W jeden dzień stracił dwa roczne budżety Polski

Takiego tąpnięcia na giełdzie jeszcze nie było. Kapitalizacja spółki Meta Platforms, właściciela Facebooka, w jeden dzień spadła o 237,6 mld dolarów. To prawie bilion złotych, a więc niemal dwa roczne budżety naszego kraju.

Facebook ustanowił niechlubny rekord wszech czasów. Jeszcze nigdy w historii giełd żadna spółka nie straciła na wartości tak wiele podczas jednej sesji. To reakcja na sprawozdanie finansowe Mety, spółki-matki serwisu społecznościowego. Dokument wywołał panikę na rynku.

Wykazano w nim bowiem spadek zysku, problemy z pozyskiwaniem nowych użytkowników, utratę części dotychczasowych oraz zidentyfikowano zagrożenie dla przyszłych wyników finansowych w postaci tendencji do redukowania budżetów reklamowych przez klientów spółki i zacieśniania polityk prywatności. W rezultacie akcje Mety zostały przecenione o 26,4 procent.

Krach na akacjach Facebooka. Zuckerberg stracił miliardy dolarów

Wyprzedaż akcji Mety kosztowała Marka Zuckerberga około 29 mld dolarów. Szef i twórca Facebooka ma 12,8 procent udziałów w spółce. Po czwartku majątek Zuckerberga szacowany jest na około 85 mld dolarów, co oznacza spadek na liście najbogatszych ludzi na świecie na 12. pozycję.

Po raz pierwszy w historii Facebooka liczba aktywnych dziennie użytkowników spadła. W czwartym kwartale 2021 roku z serwisu społecznościowego korzystało średnio pół miliona osób mniej w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Oznacza to spadek z 1,93 mld do 1,929 mld użytkowników aktywnych dziennie. Miesięcznie z Facebooka korzystało w 2021 roku około 2,91 mld osób – ta liczba pozostała względnie stała. Ubytek dotyczy głównie ludzi młodych, które wolą korzystać z innych platform społecznościowych – takich jak na przykład Tik-Tok.

Ludzie mają coraz więcej możliwości spędzania czasu, także w internecie. Aplikacje takie, jak TikTok, rozwijają się bardzo szybko. Dlatego staramy się mocno w ostatnim czasie poprawić jakość korzystania z FB, by młodzi ludzie wiedzieli, że to nasze usługi są najwyższej jakości. Mark Zuckerberg

Z danych za poprzednie lata wynikało, że liczba użytkowników z USA i Europy wysyciła się, za wzrosty odpowiadały inne rejony świata.

fot.

Inwestorów wystraszył też spadek zysków Mety oraz perspektywa utrzymania się takiego trendu w przyszłości. Zagrożenie dla wyników finansowych spółki wynika z ograniczania budżetów przez reklamodawców.

Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApps w czwartym kwartale 2021 odnotowały co prawda wzrost przychodów do 33,67 mld dolarów (spodziewano się 33,4 mld dolarów), jednocześnie jednak zysk netto spadł z 11,22 mld dolarów do 10,28 mld dolarów. Nowe ustawienia prywatności wprowadzone przez Apple mają obniżyć wynik spółki w 2022 roku o około 10 mld dolarów.

Spadek przychodów ma być widoczny już w pierwszym kwartale 2022: według prognoz opublikowanych przez Metę, obroty spółki w tym okresie mają wynieść 27-29 mld dolarów.

Rynek z niepokojem i lekką nieufnością traktuje też zapowiedzi Zuckerberga o budowaniu „metawersum”, czyli cyfrowej rzeczywistości, w którym toczyć miałoby się w przyszłości życie nie tylko towarzyskie. To właśnie z tego powodu nazwa spółki została zmieniona na „Meta”.

RadioZET.pl/Business Insider Polska/wirtualnemedia.pl/strefainwestorow.pl