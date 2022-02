Facebook. Problemy aplikacji, spowolnienia i rozczarowujące prognozy

Facebook po raz pierwszy w historii zanotował zastój. Przypomnijmy, że wcześniej nie zaszkodziły mu awarie, generujące wielomilionowe straty, ani pozew zbiorowy Donalda Trumpa przeciwko Facebookowi, Googlowi i Twitterowi.

Tym razem sprawa dotyczy liczby użytkowników Facebooka. W ostatnim kwartale wzrost użytkowników aplikacji spadł po raz pierwszy w historii firmy. Wywołało to obawy, że główny produkt Meta Platforms Inc dotarł do maksimum swojej wydajności i więcej już nie osiągnie.

Facebook traci użytkowników. Rozczarowujące prognozy

Wysokość zysków osiąganych przez spółkę jest jedną z kluczowych informacji dla inwestorów. Prognoza sprzedaży na pierwszy kwartał 2022 roku nie nastraja optymistycznie. Nawet Mark Zuckerberg przyznał, że Meta musi zmierzyć się z silną konkurencją, jaką jest TikTok.

W efekcie te informacje wywołały spadek wartości o 24 proc. Szef Facebooka złożył deklarację, że narzędzie Reels, które ma być konkurencją dla TikTok, rozwija się szybko, ale uzyskanie z niego zadowalających zysków jeszcze trochę potrwa. Zaapelował do inwestorów o cierpliwość.

Z biegiem czasu myślimy, że istnieje potencjał dla ogromnej ilości ogólnego wzrostu zaangażowania. Myślimy, że to zdecydowanie właściwa rzecz, aby przechylić się w tym kierunku i rozwijać Reels tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli może to stworzyć pewne krótkoterminowe spowolnienia wzrostu Mark Zuckerberg

Spadek wartości Facebooka wywołał obniżenie wartości również u innych marek, które mają w swoim portfolio portale społecznościowe. Niższą wycenę o 16 proc. można było zaobserwować w czwartek (3 lutego 2022) na akcjach Snapchat, a o 8 proc. na akcjach Twittera.

RadioZET.pl