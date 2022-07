Fatalne wieści dla 15 mln gospodarstw domowych. Będzie problem z ogrzewaniem

Wojna w Ukrainie zmusiła Polskę i inne kraje Europy do zerwania stosunków handlowych z Rosją. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł surowców, w tym węgla, odbiła się rekordowymi podwyżkami cen. Zimą problem z ogrzaniem domu może mieć nawet 15 mln gospodarstw domowych.

Węgiel drożeje z miesiąca na miesiąc. Jak szacują eksperci w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, konsekwencje problemów z ceną i dostępnością węgla mogą dotknąć blisko 15 milionów gospodarstw domowych w naszym kraju.

Będą problemy z ogrzewaniem. Szykują się rekordowe podwyżki

Dziennik podał za Urzędem Regulacji Energetyki informację, że podwyżki cen ciepła systemowego wyniosą co najmniej kilkadziesiąt procent. „To problem dla ok. 15 mln gospodarstw domowych ogrzewających się ciepłem systemowym” – czytamy w gazecie.

Podwyżki dla firm ciepłowniczych sięgają kilkudziesięciu procent. Nie obejdzie się zatem bez większych rachunków za ciepło. Jak mówi prezes URE Rafał Gawin, podwyżki wynikają przede wszystkim z cen paliw gazowych i węgla, które są bardzo wysokie.

– Nie mamy wpływu na zmianę cen surowców, możemy je jedynie akceptować w taryfach. Pamiętać należy, że niezatwierdzenie taryfy może grozić, niestety, upadłością przedsiębiorstwa, a to już sytuacja dużo bardziej groźna dla klienta, bo wówczas nie byłoby podmiotu, który dostarcza mu ciepło – mówi prezes URE w komentarzu dla „Rzeczpospolitej”.

Równie niepokojące prognozy dotyczą tych, którzy używają węgla do ogrzania domu. W przypadku 3,5 mln gospodarstw domowych nawet dopłaty do zakupu surowca nie rozwiążą problemów.

– Jeśli podzielimy wielkość dopłat przez budżet na ten rok, to daje ok. 1,4 mln ton węgla, a zapotrzebowanie na węgiel będzie dotyczyło nie tylko gospodarstw domowych, które jeszcze nie kupiły węgla, ale wszystkich gospodarstw domowych. Ci, którzy już kupili droższy węgiel, potraktują to jako okazję. W związku z tym, zapotrzebowanie wyniesie bliżej 6–7 mln ton – wyjaśnia dla dziennika Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Prezes URE niejednokrotnie podkreślał, że prądu, ciepła i gazu nie zabraknie, ale niezbędne może okazać się oszczędzanie energii.

RadioZET.pl/”Rzeczpospolita”