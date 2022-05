Firmom grozi odpływ pracowników. Jedynie podwyżki mogą ich zatrzymać

Inflacja w kwietniu wyniosła 12,4 proc. rok do roku. Choć statystycznie nasze pensje rosną szybciej niż ceny, to w praktyce wielu pracowników od lat nie doświadczyło podwyżki. Wraz ze wzrostem cen presja płacowa rośnie, ale jak wynika z badań, plany pracodawców nie zawsze są zbieżne z oczekiwaniami pracowników.

Pracownicy chcą zmienić pracę. Tylko podwyżki mogą ich zatrzymać

Według Barometru Rynku Pracy GI Group oczekiwania płacowe pracowników mijają się z planami pracodawców.

54 proc. pracowników spodziewa się podniesienia pensji w najbliższych miesiącach

36 proc. firm planuje podwyższyć płace

53 proc. firm chce utrzymać dotychczasowy poziom wynagrodzeń

Jak jednak zaznaczono w raporcie, co trzecia firma planująca podwyżki, za ich powód nie podaje inflacji, lecz konieczność. 1 stycznie wzrośnie płaca minimalna, co zobliguje pracodawców do podwyżki pensji, ale tylko najmniej zarabiającym pracownikom. Taki powód podwyżki wskazało 58 proc. ankietowanych przedsiębiorców. 40 proc. firm chce przyznać zatrudnionym podwyżki inflacyjne.

Tymczasem ponad 1/3 pracujących Polaków planuje zmianę miejsca zatrudnienia w ciągu dwóch lat. Powód? Dla 43 proc. badanych to niskie pensje. Co trzeci pracownik wskazał ponadto na chęć samorealizacji, brak możliwości rozwoju i perspektyw w obecnej firmie. Tej zmianie sprzyjać może fakt, że w najbliższym czasie prawie 46 proc. przedsiębiorstw planuje rekrutować.

RadioZET.pl/PAP