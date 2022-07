Firmy skrócą czas pracy? „Kilka lat temu ten pomysł mógł być uznany za herezję” [SONDA]

Praca może być krótsza – przekonywali posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy – podobnie jak wcześniej Lewica – chcieliby systemowy skrócić czas pracy do czterech dni w tygodniu. O ile pracownicy z dużym prawdopodobieństwem poparliby ten postulat, o tyle pracodawcy są bardziej sceptyczni, co widać po sondażu przeprowadzonym przez Pracodawców RP.

Czterodniowy tydzień pracy? Zdania są podzielone

Organizacja przeprowadziła ankietę wśród pracodawców, których zrzesza. Przedsiębiorcy odpowiadali na pytania związane z pomysłem wdrożenia 4-dniowego tygodnia pracy w firmach. Zdecydowana większość respondentów uważa jednak, że w obecnej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej to nie najlepszy pomysł. Rosnąca inflacja to z jednej strony dodatkowe koszty dla firm, z drugiej zaś presja płacowa ze strony zatrudnionych. Dla 74,5 proc. ankietowanych nie jest to czas na wdrażanie tak rewolucyjnych zmian na rynku pracy. Niespełna 15 procent ankietowanych uważa, że nasza gospodarka jest gotowa na skrócenie czasu pracy.

Zdania są nieco bardziej podzielone przy pytaniu o plany własnej firmy związane z możliwością skrócenia czasu pracy.

34 proc. pracodawców mogłoby skrócić czas pracy, ale jeszcze nie teraz,

14,9 proc. firm mogłoby już dziś skrócić tydzień pracy o jeden dzień,

31,9 proc. przedsiębiorstw wykluczyło wdrażanie takiego pomysłu.

Z raportu Pracodawców RP wynika, że firmy byłyby skłonne skracać czas pracy, jeśli byłoby to normą w skali europejskiej. Co ciekawe, wśród zwolenników krótszej pracy większość stanowią menedżerowie i przedstawiciele branży IT. Przeciwko skracaniu tygodnia pracy do czterech dni są między innymi przedstawiciele branż: transportowej, usługowej, medycznej, turystycznej czy energetycznej.

Za krótszym tygodniem pracy zdaniem prawodawców przemawia lepsze poczucie pracowników i poprawa efektywności pracy. To najczęściej wskazywane przez ankietowanych odpowiedzi. Pracodawcy proszeni o wymienienie wad tego pomysłu najczęściej wskazywali na dodatkowe koszty i konieczność zatrudnienia nowych pracowników.

- Pomysł czterodniowego tygodnia pracy okazał się kontrowersyjny, ale już w mniejszym stopniu niż kilka lat temu, kiedy mógłby zostać uznany za herezję. Pracodawcy są świadomi, że wraz ze wzrostem wydajności pracy, skracanie czasu pracy będzie możliwe, ale w dłuższej perspektywie. Dziś na taką zmianę gotowi są jedynie przedstawiciele branży IT. Pojedynczych pozytywnych odpowiedzi udzielili także przedstawiciele branży obsługi nieruchomości i w branży prawniczej – skomentował Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

RadioZET.pl