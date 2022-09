Fogiel: węgiel na zimę będzie. Cena? „Można krzyczeć jak zirytowane dziecko”

- Węgiel na zimę będzie. Jestem pewien. Mamy takie informacje ze wszystkich resortów. To skomplikowana operacja logistyczna, w której biorą udział SSP, Agencja Rezerw, porty, PKP Cargo. Problemem jest cena - przyznał Gość Radia ZET Radosław Fogiel w rozmowie z Bogdanem Romanowskim.

Węgiel w ciągu zaledwie paru miesięcy podrożał kilkukrotnie z powodu spodziewanych braków na rynku wynikających z odcięcia dostaw z Rosji. Surowiec sprowadzany jest z całego świata, a problemem w jego dostarczeniu ma być według rządu logistyka i brak możliwości sprawnego przetransportowania węgla z portów do składów na terenie całej Polski. Specjaliści wskazywali także, że jakość sprowadzanego surowa pozostawia wiele do życzenia. Nawet mimo dostaw węgla nadającego się do palenia w domowych piecach może więc zabraknąć.

O tym, że takiego niebezpieczeństwa nie ma, przekonywał w jako Gość Radia ZET Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

- Węgiel na zimę będzie. Jestem pewien. Mamy takie informacje ze wszystkich resortów. To skomplikowana operacja logistyczna, w której biorą udział SSP, Agencja Rezerw, porty, PKP Cargo. Problemem jest cena – zapewnił rzecznik PiS w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Radosław Fogiel podkreślił, że cena węgla rośnie z powodu wojny. - Można zamykać oczy, uważać, że tego nie ma i krzyczeć, jak zirytowane dziecko, że to wina rządu, ale to nie polski rząd wywołał wojnę na Ukrainie – dodał gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany o to, czy możliwe jest podniesienie limitu z 2000 kWh, Radosław Fogiel odpowiedział, że posłowie będą pracować nad ustawą i z pewnością rozważą „wszystkie za i przeciw” oraz „możliwe sytuacje”. - Wyobrażam sobie debatę nad różnymi pomysłami: podejściem związanym z liczbą mieszkańców, różne limity – skomentował Gość Radia ZET.

Rzecznik PiS, pytany o Orlen, świetnie ocenił spółkę. - Od kilku lat prowadzona jest w sposób wzorowy. Widać to nie tylko po jego wynikach – chwalił Radosław Fogiel. Daniel Obajtek? - Jest osobą bardzo dynamiczną, bardzo decyzyjną. Międzynarodowa ekspansja Orlenu jest imponująca. Tworzy wielki, multienergetyczny koncern. To poważne osiągnięcia – wyliczył rzecznik partii rządzącej.

Zapytany o przekop Mierzei Wiślanej chwalił inwestycję. - Mieszkańców Elbląga i regionu nie trzeba pocieszać, bo oni dawno się tak nie cieszyli – mówił polityk. Jego zdaniem przekop był „marzeniem tego regionu od dawien dawna”.

Gość Radia ZET został zapytany przez słuchacza również o to, czy Jarosław Kaczyński wezwał Antoniego Macierewicza na dywanik, po ujawnionym przez TVN24 materiale, że szef smoleńskiej podkomisji ukrywał różne ekspertyzy, które były niezgodne z tezą o zamachu. - Panowie oczywiście, że rozmawiali, ale w żaden sposób nie był to dywanik, ponieważ Antoni Macierewicz niczego nie ukrył – poinformował rzecznik PiS.

Radio ZET