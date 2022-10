Wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy banków. Decyzja TSUE

Frankowicze muszą jeszcze poczekać na wyrok w sprawie warunków umów kredytowych z bankami. Unijny trybunał odpowiadał na pytania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście (C-520/21). TSUE miał odpowiedzieć na pytanie, czy w razie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej banki mogą żądać od kredytobiorcy opłaty za korzystanie z pieniędzy banków.

Skąd takie roszczenie? „Spełniający świadczenie pieniężne został czasowo pozbawiony możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, przez co utracił możliwość zainwestowania ich i osiągnięcia dzięki temu korzyści” – głosi wniosek przesłany do TSUE. Tym samym druga strona mogła w tym czasie pomnożyć posiadane środki lub ulokować w daną inwestycję np. budowę domu. Co więcej, na przestrzeni kilku lat wartość nabywczą pożyczonych środków „zjadła” rosnąca inflacja. Rzecz dotyczy nie tylko wynagrodzenia dla banków, ale i dla ich klientów. To oni bowiem ponieśli koszty wykonania umowy (poprzez obowiązek uiszczania odsetek, opłat, prowizji, ubezpieczenia).

TSUE o wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału banków

- Po wysłuchaniu argumentów obu stron, TSUE uznał, że konieczne jest przemyślenie ostatecznego wyroku. Dyrektywa konsumencka jednoznacznie stoi jednak po stronie kredytobiorców– mówi Marcin Szołajski, radca prawny, założyciel Szołajski Legal Group.

Prawnicy są zdania, że choć rozprawa została odroczona, prawo w tej kwestii stoi po stronie konsumentów. Jak dodał ekspert, od finalnego wyroku zależą dalsze postępowania w sprawach kredytobiorców z bankami. Orzeczenie na korzyść frankowiczów spowoduje najpewniej masowe pozwy o unieważnienie umów z bankami.

- Kwestia tzw. wynagrodzenia za korzystanie to z kapitału na rzecz banków jest aktualnie najgorętszym tematem w środowisku frankowiczów. Trudno się temu dziwić. Kredytobiorcy zastanawiają się, czy wytaczanie procesu bankowi z tytułu nieważnej umowy kredytu ma sens, jeżeli mieliby w związku z tym zapłacić bankowi wynagrodzenie w trudniej do przewidzenia wysokości – komentuje Karolina Pilawska - adwokat, wspólnik w kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.

Przyznanie bankom możliwości domagania się do kredytobiorców tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału” oznaczałoby de facto, że banki odniosłyby korzyści ze stosowania w relacji ze swoimi klientami konsumentami niedozwolonych postanowień umownych adwokat Karolina Pilawska

Zdaniem ekspertki wyrok na korzyść banków byłby równoznaczny z uznaniem, że przedsiębiorca w sporze z klientem ma dominującą pozycję, a umieszczanie w umowach niedozwolonych klauzul tylko po to, by umowę unieważnić i żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, wręcz mogłoby mu się opłacić.

- Trudno zaakceptować sytuację, w której bank jako profesjonalista na rynku, który zawodowo zajmuje się udzielaniem kredytów, będący jednocześnie autorem nieważnej umowy kredytu, której klient banku nie miał możliwości negocjować, miałby uzyskać wynagrodzenie z tytułu swojego nieuczciwego działania – podsumowała Karolina Pilawska.

Środowa rozprawa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie została zamknięta po ponad 4 godzinach. Przed wyrokiem TSUE poznać ma opinię rzecznika generalnego, która przedstawiona ma być 16 lutego 2023 roku. Wyrok TSUE w tej sprawie zapaść można za rok.

RadioZET.pl