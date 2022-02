Państwo spłaci kredyt. Ratunek na zbyt wysokie raty

Inflacja w styczniu 2022 wyniosła rok do roku 9,2 procent – ogłosił GUS. To wzrost w porównaniu do grudnia 2021, i to pomimo uruchomienia tarczy antyinflacyjnej, która obniżyła VAT i akcyzę na prąd elektryczny, gaz ziemny i ciepło systemowe.

W lutym 2022 Rata Polityki Pieniężnej po raz piąty z rzędu podniosła stopy procentowe. Stopa referencyjna wzrosła do poziomu 2,75 procent, a według zapowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego może poszybować nawet do 4 procent. W przypadku typowego kredytu – 300 000 zł na 25 lat – oznaczać spowodowało to wzrost raty z 1400 zł we wrześniu 2021 do około 1900 zł w lutym 2022. A później ma być jeszcze gorzej: rata może sięgnąć 2200 zł. To może poważnie wpłynąć na finanse gospodarstw domowych, szczególnie że równocześnie będą musiały borykać się z wszechobecną drożyzną.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców spłaci raty. 72 000 zł pomocy, w tym 22 000 bezzwrotnej

Z pomocą kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przyjść może Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, którego ramy działania zostały określone w 2020 roku. Oferuje on Polakom, którzy nie mają pieniędzy na spłatę zobowiązań, pożyczkę na jego spłatę.

- Co ważne, nie jest to leczenie dżumy cholerą. Pożyczka ta jest nieoprocentowana, a poprawnie spłacana będzie częściowo umorzona. Wniosek o takie wsparcie należy złożyć w banku, w którym spłaca się kredyt – wyjaśnił Bartosz Turek z HRE Investments

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może zaoferować maksymalnie 72 000 zł, wypłacane w transzach po 2000 zł przez trzy lata. Pieniądze należy wykorzystać do opłacenia rat kredytu. Spłata pożyczki zaczyna się dwa lata po otrzymaniu ostatniej raty wsparcia. Nieoprocentowaną sumę trzeba będzie oddawać w ratach wynoszących 500 zł miesięcznie. Jeśli 100 rat zostanie spłacone w terminie, pozostałe 44 – czyli 22 000 zł – zostaną umorzone.

Wsparcie może być przyznane jeśli spełniony jest chociaż jeden z poniższych warunków:

przynajmniej jeden z kredytobiorców (np. mąż lub żona) straci pracę

rata przekracza połowę dochodu gospodarstwa domowego

dochód po potrąceniu raty nie przekracza 1402 złote w przypadku singli lub 1056 złotych na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych

fot. HRE Investments

Nawet jeśli któryś z powyższych warunków zostanie spełniony, wsparcia nie uzyskają osoby, które mają (lub miały w ostatnich 6 miesiącach) więcej niż jedno mieszkanie lub dom, utrata pracy wynika ze zwolnienia bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo pracownik sam złożył wypowiedzenie, a ponadto nie można korzystać ze wsparcia dłużej niż 36 miesięcy.

Fundusz nie pomoże nam też w sytuacji gdy zbyt długo zwlekaliśmy z prośbą o pomoc i umowa kredytu została już wypowiedziana, oraz wtedy gdy jest się w trakcie otrzymywania świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy.

RadioZET.pl/HRE Investments