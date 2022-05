GPW przejmie Armeńską Giełdę Papierów Wartościowych. „Szwajcaria Eurazji”

GPW „przejmie pewną odpowiedzialność za ormiański rynek kapitałowy” – zapowiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl. Warszawska giełda osiągnęła porozumienie w sprawie nabycia większościowego pakietu stanowiącego 65,03 procent udziałów w AMX. Sprzedawcą pakietu jest Centralny Bank Armenii (CBoA), który obecnie posiada 90,05 procent udziału w kapitale zakładowym giełdy w Erywaniu.

- Naszym głównym celem jest przeniesienie doświadczeń z tych 30 lat polskiego rynku kapitałowego na grunt ormiański, a szerzej - na grunt południowego Kaukazu, bo Armenia odgrywa niezwykle ważną rolę jako państwo pomiędzy różnymi przepływami kapitałowymi tego regionu, chociażby siedziba Federacji Giełd Euroazjatyckich jest w Erywaniu – zapowiedział Marek Dietl.

GPW przejmie AMX. „Długoterminowe partnerstwo”

Szef GPW podkreślił, że warszawska giełda patrzy na tę inwestycję jako na długoterminowe partnerstwo.

- O ile geopolityka nie przeszkodzi, to mamy bardzo konkretny plan przygotowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, co musi się stać w ormiańskim rynku kapitałowym, żeby był Szwajcarią Euroazji – stwierdził Dietl i wskazał, że wybór Davos na podpisanie umowy to nie przypadek.

- Cieszę się ogromnie z porozumienia, które zostało zawarte, z tej kooperacji, która teraz będzie miała miejsce. To są pierwsze zmaterializowane efekty tego, co dzieje się tu, w Davos, tego w jaki sposób Polska jest tu promowana - podkreślił Andrzej Duda, Prezydent RP podczas briefingu prasowego w trakcie drugiego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem 967 akcji, stanowiącym 65,03 procent udział w kapitale zakładowym spółki. CBoA będzie posiadać 372 akcji stanowiących 25,02 procent udział w kapitale zakładowym spółki. Natomiast pozostałe 9,95 procent, czyli 148 akcji są akcjami własnymi AMX.

Ponadto, w wyniku transakcji GPW pośrednio obejmie kontrolę nad Central Depository of Armenia (Centralny Depozyt Papierów Wartościowych w Armenii, CDA), w którym AMX posiada obecnie 100 procent udział w kapitale zakładowym.

RadioZET.pl/GPW/PAP