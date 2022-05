Gaz do Polski popłynie gazociągiem GIPL, który połączy Polskę i Litwę. – Nowy gazociąg to symboliczna odpowiedź obu państw na rosyjskie szantaże gazowe - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Czy nowe źródło surowca uniezależni nas od rosyjskich dostaw?

Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem, ale nasz kraj nie jest przez to skazany na katastrofę energetyczną. Dostawy surowca pochodzą z różnych źródeł, do których dopisać można Litwę. Nowy interkonektor, który działa od początku miesiąca, ma zapewnić nam stały dostęp do gazu.

GIPL już działa. Nowy gazociąg połączy Polskę i Litwę

Gazowy interkonektor Polska-Litwa został oficjalnie otwarty. Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że „to nowy rozdział, który wpisuje się w szerszy kontekst polsko-litewskiej współpracy strategicznej”.

Nemunas Biknius, prezes Amber Grid, operatora litewskiej części gazociągu, podkreślił, że budowa interkonektora jest największą inwestycją w rozwój litewskiego systemu przesyłowego gazu od czasu uzyskania niepodległości. Całkowita wartość projektu wynosi około 500 mln euro, około 60 proc. środków na jego realizację pochodzi z Komisji Europejskiej. W finansowaniu uczestniczyli też łotewscy i estońscy operatorzy systemów przesyłowych gazu.

Eksperci są zdania, że nowe połączenie gazowe Polski z Litwą przyczyni się do poprawy konkurencyjności naszego kraju. Jak oceniła w rozmowie z PAP Magdalena Maj z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowy gazociąg zapewni Polsce dostawy na poziomie 20 proc. importu rosyjskiego gazu.

Magdalena Maj przypomniała, że na początku kwietnia tego roku Litwa została pierwszym krajem, który zrezygnował z importu rosyjskiego gazu, mimo że w 2015 r. 100 proc. zapotrzebowania na gaz zaspokajała importem z Rosji. - Było to możliwe dzięki inwestycji w terminal LNG w Kłajpedzie (maksymalna przepustowość 2,9 mld m sześc. – 0,6 mld m sześc. więcej niż całkowite zużycie gazu przez Litwę), z którego w zeszłym roku pochodziło 62 proc. zapotrzebowania - zaznaczyła.

Gazociąg GIPL o długości 508 km, który łączy gazowe systemy przesyłowe Polski i Litwy, został uruchomiony 1 maja.

Pełną przepustowość gazociąg ma osiągnąć w październiku tego roku

Od 1 maja do 30 września techniczna przepustowość w kierunku Litwy wyniesie w przeliczeniu 2 mld m sześc. rocznie, a w kierunku Polski - ok. 1,9 mld m sześc. gazu rocznie.

Docelowo gazociąg będzie miał zdolność przesyłową rzędu 2,5 mld m sześc. rocznie w kierunku Litwy i 2 mld m sześc. w kierunku Polski.

RadioZET.pl/PAP