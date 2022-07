Gazprom ogranicza przesył gazu rurociągiem Nord Stream 1

Gazprom zapowiada kolejne ograniczenie przesyłu gazu rurociągiem Nord Stream 1. Od środy mniej gazu popłynie z Rosji do Europy Zachodniej. - My mamy pełne magazyny - zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało kolejnym ograniczeniem przesyłu gazu do Europy Zachodniej.

Według Gazpromu wstrzymanie pracy turbiny spowodowane jest pracami konserwacyjnymi. Rosyjski koncern przekazał, że w związku z zatrzymaniem turbiny zdolność produkcyjna rosyjskiej tłoczni Portowaja zostanie zmniejszona do 33 mln metrów sześciennych gazu dziennie od godziny 4.00 czasu GMT (6.00 czasu polskiego) w dniu 27 lipca. Według agencji DPA oznacza to ograniczenie przesyłu gazu do 20 proc. pełnej przepustowości.

Gazprom znów ogranicza dostawy gazu do Europy

- My mamy pełne magazyny - zapewniła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. - Mamy bezpieczeństwo dostaw. Wszystkie potrzeby są zaspokojone. W przeciwieństwie do 11 państw Unii Europejskiej, który już na dzisiaj wprowadziły ograniczenia, my nie mamy i nie potrzebujemy żadnych ograniczeń - dodała minister.

Na decyzję już zareagował rynek. Jak podał portal Money.pl sierpniowe kontrakty na holenderskim hubie TTF wzrosły w ciągu pierwszych minut od ogłoszenia decyzji przez Gazprom o ponad 11 proc.

RadioZET.pl/PAP/DPA/Money.pl