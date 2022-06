Gdzie Polacy najczęściej robią zakupy? [RANKING SKLEPÓW]

Biedronka deklasuje konkurencję. Jak wynika z raportu firmy technologicznej Proxi.cloud, to właśnie tam Polacy najczęściej udają się na zakupy. Które sklepy obok portugalskiej sieci uplanowały się na podium w rankingu najchętniej odwiedzanych miejsc?Gdzie najchętniej robimy zakupy?

W badaniu Proxi.cloud udział wzięło ponad 1,2 mln konsumentów. 91,5 proc. z nich przynajmniej raz w ostatnich tygodniach odwiedziło Biedronkę, która utrzymała pozycję lidera. W ubiegłym roku 88,8 proc. konsumentów deklarowało zakupy w tej sieci.Lidla odwiedziło minimum raz 59,7 proc. (poprzednio – 59,1 proc.), w Netto – 32 proc. (rok wczesniej 20,5 proc.), w Aldi – 16,9 proc. (rok wcześniej był to 13,5 proc.).

Autorzy raportu wyliczyli, że Biedronka odpowiadała za 64,2 proc. wszystkich wizyt (wskaźnik Share of Footfall) w dyskontach spożywczych (w analogicznym okresie ub.r. – 64,1 proc.). Drugi w zestawieniu był Lidl z wynikiem 21,5 proc. (wcześniej – 25,1 proc.), podium zamknęło Netto – 10,4 proc. (7,4 proc.), a tuż za nim uplasował się Aldi – 3,9 proc. (poprzednio 3,3 proc.).

Zauważono także, iż najpewniej z uwagi na ubiegłoroczne obostrzenia, w tym roku Polacy częściej odwiedzają sklepy. Co trzeci Polak przynajmniej raz w tygodniu udaje się do dyskontu. Z raportu wynika też, że zmniejszyło się przywiązanie klientów do konkretnych sieci dyskontowych.

"Indeks lojalności kupujących (wskaźnik Shoppers Loyalty Index) dla Biedronki wyniósł on ostatnio 32,4 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku – 41,8 proc.). Tym samym niemal co trzeci klient tej sieci nie odwiedził w badanym okresie żadnego sklepu. Natomiast tegoroczny wskaźnik dla Lidla to 9 proc. (poprzednio – 15 proc.), Netto – 6,2 proc. (w ub. r. 8,7 proc.), a Aldi – 4,8 proc. (wcześniej było to 8,3 proc.)" - wskazano.

- Drastyczny spadek lojalność klientów dyskontów, może świadczyć o większej mobilności społeczeństwa, ale prawdopodobnie głównym czynnikiem jest obecna sytuacja makroekonomiczna, która zmusza coraz większą część klientów do poszukiwania okazji. Kupujący idą za promocją bardziej niż za szyldem sklepu – ocenił Mateusz Chołuj z Proxi.cloud.

RadioZET.pl/PAP