„Gdzie są te dzieci”. Billboardy tajemniczej fundacji kosztowały krocie

2353 billboardy z pytaniem "Gdzie są te dzieci?" pojawiły się przy drogach w wielu regionach Polski. Te i inne tablice nawiązujące do zaostrzenia prawa aborcyjnego, religii czy sakramentu małżeństwa są dziełem fundacji „Nasze dzieci – edukacja, zdrowie, wiara” z Kornic. Ile kosztowała dotychczasowa kampania billboardowa?

„Gdzie są te dzieci” to jedna z najsłynniejszych akcji billboardowych fundacji z Kornic. Jak przekazał portal Wirtualnemedia.pl, w całej Polsce rozwieszono 2353 takich billboardów, na co wydano prawie 5 mln złotych. A to nie wszystkie koszty.

Miliony złotych na akcje billboardowe. Co robi fundacja „Nasze dzieci – edukacja, zdrowie, wiara”?

Znane kierowcom billboardy z dziećmi, czy z tezą o warunkach „trwałości” związku, pochłonęły krocie z budżetu fundacji z Kornic. Podmiot ten na kampanie billboardowe w czerwcu i lipcu mógł wydać 26,2 mln złotych - wynika z danych uzyskanych na podstawie badania Kantar Media, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl.

Fundacja "Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara" finansowana jest przez firmę Eko-Okna, której prezes Mateusz Kłosek w ubiegłym roku znalazł się na liście 100 najbogatszych Polaków według „Forbesa”. Jego majątek szacuje się na 674 mln zł.

Z wyliczeń, z którymi zapoznał się portal Wirtualnemedia.pl wynika, że łączna kwota wydana przez fundację "Nasze dzieci" na reklamę billboardową w czerwcu i lipcu to 26 236 877 zł. Największy budżet z wymienionej kwoty wydano na kampanie "Pokój, Pokój, Pokój, Medjugorje" oraz "Jesteśmy Piękni Twoim Pięknem Panie, Fundacja Kornice".

RadioZET.pl/Wirtualnemedia.pl