Gigantyczna odprawa Jacka Kurskiego. Zarobił w TVP miliony

Jacek Kurski dostanie od TVP trzymiesięczną odprawę. W sumie może to być nawet kilkaset tysięcy złotych. Dokładna kwota nie jest znana, gdyż TVP udostępniała tylko informacje dotyczące sumy zarobków wszystkich członków zarządu.

Jacek Kurski nie jest już prezesem TVP. Do dymisji miało dojść niespodziewanie, szef telewizji państwowej miał stracić stanowisko w drodze do samochodu. Przed Kurskim staną nowe zadania – poinformował rzecznik rządu.

W 2020 roku wynagrodzenie Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza, członków dwuosobowego zarządu TVP, wyniosło 2,2 mln zł, a w 2021 roku 1,6 mln zł – podały Wirtualne Media. Łącznie za zarządzanie telewizją publiczną Kurski miał według informacji posła Adama Szłapki zarobić łącznie ponad 3 mln zł.

Zarobki Jacka Kurskiego. Ile dostanie odprawy z TVP?

Dane dotyczące zarobków Jacka Kurskiego na fotelu prezesa TVP podał serwis wirtualnemedia.pl. W 2017 roku otrzymał 304 000 zł brutto, w 2018 roku było to już w przybliżeniu 414 000 zł brutto. W 2019 roku Kurski oraz Mateusz Matyszkiewicz, członek zarządu i jego następca w roli prezesa TVP, zarobili łącznie 2,18 mln zł, w 2020 było to 2,174 mln zł, a w 2021 roku zaś 1,597 mln zł.

Nawet zakładając, że obaj członkowie zarządu TVP zarabiali po równo – a wynagrodzenie prezesa telewizji było zapewne większe – oznaczałoby to, że Jacek Kurski zarobił w 2020 roku 1,1 mln zł, w 2021 roku zaś 800 000 zł. Jeśli bazować na kwotach z tych lat, trzymiesięczna odprawa wyniosłaby 200 000 – 300 000 zł.

Nieco inną wysokość zarobków podał poseł Adam Szłapka. Według wyliczeń parlamentarzysty, w 2016 roku Jacek Kurski zarabiał kwotę brutto stanowiącą 5,92-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2015, co łącznie dało około 304 000 zł.

W następnych latach zarobki miały wynosić: w 2017 roku 10,33-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 545 000 zł, w 2018 15,36-krotność przeciętnych zarobków, czyli 811 000 zł, w 2019 14,36-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co przełożyło się na 758 000 zł brutto. W 2019 roku zarobki Jacka Kurskiego wróciły do poziomu 5,49-krotności przeciętnej pensji, co oznacza zainkasowanie 290 000 zł brutto.

RadioZET.pl/Wirtualne Media/money.pl