Gigantyczna polska pomoc wojskowa dla Ukrainy. Rząd podał wartość sprzętu

Wojna w Ukrainie staje się coraz trudniejsza dla Rosji, po części dzięki ogromnemu wsparciu krajów Zachodu. Do broniącego się kraju praktycznie non stop trafia zaopatrzenie i nowe rzuty sprzętu – zarówno lekkiego, takiego jak zestawy przeciwpancerne Javelin, NLAW czy polski Komar oraz zestawów przeciwlotniczych Grom i Piorun, jak i ciężkiego. Ukraina otrzymała czołgi, wozy bojowe piechoty oraz zestawy artyleryjskie.

Głośno zrobiło się także o możliwości przekazania przez Polskę samolotów MiG-29. Gdy sprawa zrobiła się jawna, najprawdopodobniej z transferu zrezygnowano, ograniczając się do wysłania części zamiennych do maszyn już posiadanych przez Ukrainę. Nie oznacza to jednak, że Polska nie przekazuje sprzętu wojskowego – robi to jednak po cichu. Rząd zauważył, że z tego powodu wkład Polski w poprawienie zdolności bojowych Ukrainy jest pomijany, dlatego w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się podsumowania wartości przekazanego sprzętu. Piotr Müller zadeklarował, że chodzi o miliardy złotych.

Polska przekazuje Ukrainie sprzęt wojskowy. „Miliardy złotych”

Piotr Müller został zapytany na antenie Polsat News o informacje dotyczące przekazywanej Ukrainie polskiej broni. Rzecznik rządu przypomniał, że nie można mówić o szczegółach, a Polska, jako kraj bardzo bliski frontu walki, nie może informować o konkretnych działaniach, tak jak robiła to chociażby Słowacja, oficjalnie potwierdzając przekazanie zestawu przeciwlotniczego S-300.

Müller stwierdził, że rząd zastanawia się nad uchyleniem rąbka tajemnicy, gdyż przekazywania sprzętu w ukryciu może sprawiać wrażenie, że Polska nie pomaga za bardzo Ukrainie.

- Faktycznie niektórzy, nawet z wewnątrz kraju, próbują tworzyć wrażenie, że Polska być może nie pomaga wcale tak daleko idąco, jak by się to mogło wydawać – powiedział Piotr Müller. Z tego powodu rozważane jest między innymi podanie podsumowania finansowego, mającego przestawić prawdziwą skalę udzielanej Ukrainie pomocy.

- To jest jeden z wariantów, który rozważamy, żeby przedstawić wartość. (…) Oczywiście ona też jest szacunkowa. W tym sensie, że mówimy też o sprzęcie, który przecież już był używamy. Więc też to jest amortyzacja, to szacowanie kosztów nie jest takie oczywiste, de facto, wartość tego sprzętu jest zawsze faktycznie większa, w tym sensie, że jego użyteczność na froncie jest bardzo istotna – stwierdził Müller.

Dopytywany o podanie dokładniejszych informacji rzecznik rządu stwierdził, że mowa jest o miliardach złotych.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: