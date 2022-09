„Glina, w której czasami znajdzie się bryłkę węgla”. Związkowiec o zakupach rządu

- Warszawa nie rozróżnia węgla od węgla, dla nich czarne to jest czarne. Węgiel z Indonezji to jest glina, w której czasami znajdzie się bryłkę węgla – stwierdził szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Z tego powodu w Polsce zabraknie ok. 2,5-3 mln ton węgla opałowego – oszacował związkowiec.