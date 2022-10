Grabowski w Radiu ZET: będziemy brać w 4 litery skutki polityki rządu

- Jak populiści dochodzą do władzy, to odchodzą od władzy w jeden sposób: doprowadzają państwo i gospodarkę do takiego kryzysu, że ludzie mają ich po dziurki w nosie i uczą się, że populizm do niczego nie prowadzi – stwierdził w programie „Gość Radia ZET” Bogusław Grabowski, były członek RPP. - Będziemy brać w 4 litery skutki polityki rządu – dodał.