Wojna w Ukrainie od 55 dni finansowana jest z rosyjskiego budżetu, który zasilają m.in. te firmy, które nie wycofały się z kraju agresora. Podmioty te skazane są na bojkot, który często prowadzi do zerwania interesów z Kremlem. Tak było w przypadku niemieckiej firmy Henkel.

Henkel jednak opuści Rosję

Henkel to znany producent marek takich jak Persil i Perwoll, szamponów Schauma, mydła Fa, płynu do naczyń Pur, środków do pielęgnacji włosów Syoss oraz Gliss Kur czy preparatów do zmywarek Somat. Firma do tej pory, mimo rozpoczętej przez Putina wojny, prowadziła interesy z Rosją.

Koncern poinformował jednak o wycofaniu się z Rosji, co ma związek ze sprzeciwem firmy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Sponsorzy wojny? Firmy trzymające z Rosją mogą zapłacić podwójnie

"Henkel będzie ściśle współpracował ze swoimi zespołami w Rosji nad szczegółami, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu" – czytamy w komunikacie. Dodano, że w tym czasie 2 500 pracowników Henkla w Rosji będzie kontynuowało pracę i otrzymywało wynagrodzenie.

"W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie oszacować spodziewanych skutków finansowych dla Henkla wynikających z planowanego wyjścia" - przekazała spółka.

- Henkel potępia rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i przemoc wobec niewinnych cywilów. Naszym priorytetem pozostaje zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby wesprzeć naszych kolegów na Ukrainie - mówił Carsten Knobel, prezes zarządu Henkla.

RadioZET.pl/PAP