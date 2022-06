Ile podwyżek stóp procentowych przed nami? Umiarkowany optymizm ekonomistów

Stopy procentowe nieprędko zaczną spadać – wynika z deklaracji prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Szef banku centralnego stwierdził, że dopiero w ostatnim kwartale przyszłego roku pojawi się pole do obniżania stóp procentowych. Ile podwyżek jeszcze przed nami?

Podwyżki stóp procentowych. Raty kredytów jeszcze wzrosną

RPP zdecydowała 8 czerwca o dziewiątej już podwyżce stóp procentowych o 75 pb. Główna stopa referencyjna w czerwcu sięgnęła 6 proc., a wraz z jej wzrostem raty kredytów pójdą w górę. Jak zapowiedział prezes NBP, sytuacja „będzie się stabilizować”. - Przy przyjęciu założenia, że nie nastąpią niespodziewane wydarzenia, pod koniec przyszłego roku, w ostatnim kwartale przyszłego roku być może będzie możliwość obniżenia stóp procentowych - stwierdził szef NBP.

- Spodziewaliśmy się, że podwyżki stóp procentowych zbliżają się do końca. Z wypowiedzi prezesa NBP wynika, że przed nami być może tylko jeszcze jedna podwyżka w lipcu - powiedział PAP główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Zaznaczył, że istnieje ryzyko przedłużenia się cyklu podwyżek.

Zdaniem ekonomisty w lipcu stopy wzrosną o 50 pb., co oznacza, że stopa referencyjna sięgnie 6,5 proc. Jak mówił, istnieje ryzyko przedłużenia się cyklu podwyżek, jeśli inflacja nie przestanie rosnąć.

Dane GUS za maj mówią o inflacji równiej 13,9 proc. Według analityków banku Santander inflacja w czerwcu przekroczy 15 proc. rok do roku, na co Rada Polityki Pieniężnej zareaguje kolejną podwyżką. Co do jej wysokości zdania są podzielone: analitycy Santandera stawiają nawet na 75 pb. Na czas drożyzny i rosnących zobowiązań względem banków do dyspozycji Polaków będzie wydłużona tarcza antyinflacyjna, która w teorii ma łagodzić skutki inflacji, a także wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat.

RadioZET.pl/PAP