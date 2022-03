Ile wynoszą straty Ukrainy z powodu ataku Rosji? Znamy kwotę

Wojna w Ukrainie sprawiła, że obywatele atakowanego kraju musieli uciekać z ojczyzny przed bombami. Straty rosną z każdym dniem, ale Ukraina broni się dzielnie przed atakami Rosjan już 33 dni. Do Polski uciekają kobiety i dzieci. Rząd już zapowiedział, że przygotowuje dla nich specjalną dotację. Z krajowego budżetu przeznaczy ok. 5 tysięcy złotych na każdego przedszkolaka, przybywającego do Polski z Ukrainy.

Tymczasem straty w infrastrukturze Ukrainy wynikające z wojny przekroczyły 63 mld dolarów. Kraj jest atakowany przez Rosję już ponad miesiąc, ale agresor też ponosi straty. W wyniku sankcji gospodarczych, płynących z całego świata, rubel stał się wart mniej od papieru.

Woja w Ukrainie. Straty wynoszą 63 mld dolarów

Rosyjska inwazja na Ukrainę w ciągu pierwszego miesiąca wyrządziła szkody w infrastrukturze tego kraju wyceniane na ponad 63 mld dolarów – podała w poniedziałek stacja BBC, cytując szacunki badaczy z Kijowskiej Szkoły Ekonomii.

Według ich obliczeń od 24 lutego do 24 marca zniszczonych, uszkodzonych lub zajętych zostało co najmniej 4431 budynków mieszkalnych, 92 fabryki i 378 szkół, a także 12 lotnisk i siedem elektrowni.

Zaznaczono w publikacji, że od momentu i poprzedniego szacunku (z 17 marca) wartość strat Ukrainy powiększyła się o 3,5 mld dolarów.

RadioZET.pl/PAP/BBC