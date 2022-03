Ile zarabiają bojownicy atakujący Ukrainę? Wyciekły kwoty, które płaci Rosja

Na ile Putin wycenia życie bojowników przyłączających się do Rosji? Jego armia ma dokładny cennik dla werbowanych wojskowych. Redakcja CNN zdobyła informacje, ile dostają Syryjczycy za miesięczną walkę. Wyciekły także informacje na jaką kwotę wyceniono ich życie, czyli ile pieniędzy dostaną ich rodziny, jeśli bojownicy zginą na froncie, atakując Ukrainę.

Wojna w Ukrainie niesie za sobą olbrzymie straty gospodarcze. Masowo nakładane na Rosję sankcje osłabiają sytuację finansową agresora. W środę polski rząd poinformował, że chce zamrozić wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze podmiotów, które wspierają rosyjską agresję na Ukrainę.

Ile zarabiają bojownicy zwerbowani przez armię Putina? Z informacji podanych przez BBC wynika, że Rosja oferuje syryjskim bojownikom równowartość 5000 funtów (ok. 28 tys. złotych) miesięcznie, by walczyli po jej stronie w wojnie przeciwko Ukrainie.

Ile Rosja płaci syryjskim bojownikom?

Cytowany syryjski ochotnik przyznał, że zdaje sobie sprawę, że Rosja dokonuje masakry na Ukrainie, ale zgłosił się, bo zaciągnięcie się do walki pozwala wielu ubogim Syryjczykom na wyżywienie rodzin. Przyznał, że on sam zgłosił się ze względu na oferowane pieniądze. Powiedział, że jego rodzina nie chce, by wyjeżdżał, ale obiecano mu, że w razie jego śmierci jego bliscy otrzymają równowartość 37 tys. funtów (ponad 207 tys. złotych).

Cytowany przez BBC bojownik dodał, że wie o co najmniej 200 osobach, które zgłosiły się na ochotnika. Rząd ukraiński i jedna z wiodących syryjskich organizacji pozarządowych twierdzą, że w całej Syrii powstało 14 ośrodków rekrutacyjnych.

RadioZET.pl/PAP/BBC