Inflacja PPI wyniosła 25,6 procent. Ceny producentów rosną jeszcze szybciej

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu 2022 wzrosły rok do roku o 25,6 procent, w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,6 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik PPI opisuje wzrost cen ustalanych przez producentów.

Inflacja w Polsce ciągle przyspiesza. Tempo wzrostu cen w czerwcu wyniosło 15,5 procent rok do roku. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost GUS odnotował wśród producentów, którzy w ciągu roku podnieśli ceny o 25,6 procent.

„Od czterech miesięcy obserwuje się wysoką i nadal rosnącą dynamikę cen produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku” – podał GUS w raporcie. Wzrost cen u producentów odbije się na cenach płaconych przez klientów w sklepach.

Inflacja producencka wyższa niż oczekiwano. Ceny wyższe o 25,6 procent

Ceny rosły w praktycznie wszystkich sektorach przemysłu. Największy wzrost, o 46,8 procent w skali roku, odnotowano w segmencie wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę.

O 26,4 procent wzrosły ceny w sekcji górnictwo i wydobycie, przy czym ceny w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) podskoczyły o 49,4 procent. . W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 23,1 procent. Rekordową podwyżkę, o 103,9 procent, odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

W segmencie dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja wzrost cen rok do roku wyniósł 6,2 procent. O 13,2 procent wzrosły ceny produkcji budowlanej. Producenci ponoszą także coraz wyższe koszta pracy - przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 roku wyniosło 6554,87 zł, co oznacza wzrost o 13,0 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik PPI pozwala oszacować, czy dalej występować będzie presja inflacyjna ze strony producentów. Wzrost cen produktów musi zostać uwzględniona przez handel. Z najnowszych prognoz NBP wynika, ze inflacja konsumencka będzie dalej rosła i może osiągnąć poziom nawet 18,8 procent.

RadioZET.pl/GUS