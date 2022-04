Inflacja dobije emerytury. Potrzeba druga waloryzacja

Takiego tempa wzrostu cen nie było w Polsce od 22 lat. GUS podał, że inflacja CPI wyniosła w marcu rok do roku 10,9 procent. To znacznie więcej, niż wyniosła waloryzacja świadczeń seniorów, które wzrosły o 7 procent. - Druga waloryzacja we wrześniu będzie konieczna, jeżeli taki trend się utrzyma - stwierdził Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.