Inflacja dwa razy wyższa, wzrost PKB dwa razy niższy. Stagflacja u bram?

Inflacja w 2022 roku wyniesie najprawdopodobniej od 9,3 do 12,2 procent – wynika z najnowszych szacunków Narodowego Banku Polskiego. To efekt wojny w Ukrainie – w listopadzie 2021 NBP podawał, że tegoroczny spadek wartości pieniądza będzie znacznie niższy: 5,1 – 6,5 procent.

Wojna w Ukrainie nie toczy się na polskiej ziemi, ale jej gospodarcze i ekonomiczne skutki będą u nas mocno odczuwalne – tak samo zresztą, jak na całym świecie. Sankcje nakładane na Rosję będą wymagać wyrzeczeń także po stronie państw Zachodu – jednym z nich będzie konieczność pogodzenia się z wysokimi cenami paliw. Europejskie embargo na ropę z Rosji pozbawiłoby Putina wpływów w wysokości 51 mld dolarów rocznie.

Z powodu wojny inflacja będzie dwa razy wyższa, niż prognozowano – oświadczył Narodowy Bank Polski. NBP jednocześnie obniżył prognozy naszego wzrostu gospodarczego. Może spełnić się czarny scenariusz, który wepchnie nasz kraj w stagflację. To niebezpieczne połączenie stagnacji gospodarczej z wysoką inflacją.

Inflacja w górę, wzrost gospodarczy w dół. Wojna wpędzi Polskę w stagflację?

Rada Polityki Pieniężnej w marcu 2022 podniosła stopy procentowe o 0,75 punktu procentowego. Stopa referencyjna wynosi teraz 3,5 procent – niewykluczone jednak, że czekają nas kolejne podwyżki. Walka z inflacją stała się jednak znacznie bardziej skomplikowana z powodu wojny w Ukrainie.

Narodowy Bank Polski przyznał, że spadek wartości pieniądza może być dwukrotnie szybszy niż prognozowany do tej pory. Nowa projekcja banku centralnego uwzględnia dane dostępne do 7 marca 2022 i zakłada brak zmian w wysokości stóp procentowych. W takim przypadku inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

9,3 - 12,2 procent w 2022 (wobec 5,1 – 6,5 procent w projekcji z listopada 2021)

7,0 - 11,0 procent w 2023 (wobec 2,7 – 4,6 procent)

2,8 - 5,7 procent w 2024

Przy takich samych założenia roczne tempo wzrostu PKB według nowej projekcji będzie wyraźnie niższe i w nadchodzących latach znajdzie się z 50- procentowym prawdopodobieństwem w przedziale:

3,4 - 5,3 procent w 2022 (wobec 3,8 – 5,9 procent w projekcji z listopada 2021)

1,9 - 4,1 procent w 2023 (wobec 3,8 – 6,1 procent)

1,4 - 4,0 proc. w 2024

- Po rozpoczęciu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie wyraźnie wzrosła niepewność dotycząca dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie, w tym w Europie. Znalazło to odzwierciedlenie w istotnym pogorszeniu nastrojów na rynkach finansowych oraz deprecjacji części walut. Ponownie wzrosły ceny gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, oraz części surowców rolnych. Jednocześnie przedłużają się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży, a ceny transportu międzynarodowego są nadal podwyższone. Przyczyni się to najprawdopodobniej do dalszego wzrostu inflacji na świecie, która w wielu krajach osiągała wysokie poziomy jeszcze przed rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę – oznajmiła Rada Polityki Pieniężnej.

