Inflacja i stopy procentowe w 2023 roku. Fatalne prognozy członka RPP

Inflacja, która w sierpniu bieżącego roku wzrosła do poziomu 16,1 proc., skłoniła Radę Polityki Pieniężnej do kolejnej, jedenastej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 25 pb. Ludwik Kotecki z RPP na antenie TVN24 mówił o czarnych scenariuszach dla polskiej gospodarki i o błędach w walce z inflacją.

Stopy procentowe i inflacja. Fatalne prognozy członka RPP

- Obawiam się, że skończymy na dwudziestu bardzo malutkich podwyżkach stóp procentowych. Lepszym podejściem byłyby zdecydowane podwyżki wcześniej w tym roku - powiedział w TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Prognozował, że na początku przyszłego roku inflacja przekroczy 20 procent, a do końca 2024 roku nie spadnie poniżej 10 procent.

Zdaniem Koteckiego podwyżki stóp procentowych są niewystarczające, by zdusić inflację. Wzrost stóp jest stopniowy, zaś zdaniem eksperta we wcześniejszych miesiącach podejście powinno być „bardziej zdecydowane”. Członek RPP prognozuje, że dalsze wzrosty cen są nieuniknione. - Inflacja na początku 2023 roku może przekroczyć 20 proc. – mówił ekspert. Do końca 2024 roku, zgodnie z tak przedstawioną prognozą, nie uda się obniżyć inflacji do poziomu poniżej 10 proc.

