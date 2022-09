Inflacja w górę. Są oficjalne dane GUS za sierpień

Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. – wynika z oficjalnego komunikatu GUS. To najwyższa inflacja od prawie 30 lat. Najszybciej rosną ceny energii elektrycznej, paliw i zywności.

Inflacja w górę

Jest drożej zarówno w porównaniu z ubiegłym rokiem, jak i miesiąc do miesiąca. W skali roku za towary płacimy o 17,5 proc. więcej, a za usługi - 11,8 proc. więcej. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,8 proc. (w tym towarów – o 0,8 proc. i usług – o 0,7 proc.). Najszybciej rok do roku rosły ceny opału (157 proc. podwyżki). W sierpniu w sklepach było drożej średnio o ponad o 23,7 proc. O prawie 100 proc. zdrożał cukier, rekordy drożyzny bije także olej, mąka i masło.

"Inflacja wyniosła 16,1 proc. - to znacznie więcej niż wynosiły prognozy (15,5 proc.). Zaskoczenie po części związane jest głównie z cenami żywności i energii – komentarz GUS wskazuje m.in na wysoki wzrost cen cukru oraz olei. Mocno rosną także ceny ogrzewania węglem" - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

- Nadchodzące miesiące przyniosą kolejne podwyżki rachunków za energię. Dotychczasowe decyzje taryfowe Urzędu Regulacji Energetyki (URE) sugerują małe zmiany cen regulowanych we wrześniu. Większy wzrost prawdopodobnie zobaczymy w października. Według deklaracji Ministerstwa Klimatu URE będzie podnosić taryfy o około 40 proc. – skomentował Jakub Rybacki z PIE.

RadioZET.pl