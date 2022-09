Inflacja we wrześniu. Złe wieści z GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 procent - poinformował GUS.

Inflacja wdarła się praktycznie do wszystkich dziedzin naszego życia. Mleko podrożało tak bardzo, że stało się „synonimem luksusu”, a z powodu gwałtownego wzrostu kosztów produkcji na Wszystkich Świętych może zabraknąć zniczy. Według szybkiej kalkulacji GUS liczone rok do roku tempo spadku wartości pieniądza wyniosło we wrześniu 17,2 procent. To kolejny odczyt wyższy niż notowany miesiąc wcześniej - w sierpniu inflacja rdr wyniosła 16,1 procent.Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w sierpniu 6583,03 zł brutto. Względem lipca 2022 roku zmniejszyło się o 2,9 procent, rok do roku wzrosło zaś o 12,7 procent. Oznacza to, że siła nabywcza pensji spadła - wynagrodzenia rosły wolniej od cen.

Inflacja we wrześniu wzrosła do 17,2 procent. Co zdrożało najbardziej?

Według szybkiego szacunku GUS we wrześniu 2022 w stosunku do sierpnia 2022 ceny wzrosły o 1,6 procent. Małą niespodziankę sprawiły paliwa, które z miesiąca na miesiąc potaniały.

Najszybciej drożały nośniki energii - w ciągu roku ceny wzrosły o 44,2 procent. W porównaniu do sierpnia we wrześniu za prąd elektryczny i gaz trzeba było płacić 3,7 procent więcej.

We wrześniu 2022 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły rok do roku o 19,3 procent, a w stosunku do sierpnia 2022 r. o 1,7 procent.

W ujęciu rocznym paliwa do prywatnych środków transportu wg szybkiego szacunku wzrosły o 18,3 procent. W stosunku do sierpnia 2022 benzyna i olej napędowy potaniały o 2,1 procent.

RadioZET.pl/GUS