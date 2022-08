Po raz pierwszy od początku wojny w Ukrainie jacht rosyjskiego oligarchy został sprzedany. Aukcja, podczas której zlicytowano należącą wcześniej do Dmitrija Pumpjańskiego „Axiomę”, odbyła się w Gibraltarze.

Wojna w Ukrainie i sankcje dla Rosji uderzyły w oligarchów. Na aukcji w Gibraltarze sprzedano we wtorek superjacht "Axioma", należący wcześniej do rosyjskiego miliardera Dmitrija Pumpjańskiego, który został objęty zachodnimi sankcjami - podał Reuters. To pierwsza tego typu transakcja.

„Axioma” sprzedana. Ile warty był jacht oligarchy?

"Axioma" stał się pierwszym rosyjskim superjachtem, który został sprzedany na aukcji w Europie. Do licytacji zgłoszono łącznie 63 oferty, ale nie ujawniono jeszcze, kim jest jej zwycięzca i ile zapłacił za nowy nabytek. Według danych BBC wartość jachtu opiewa na 75 mln dolarów (63 mln funtów).

Co wiemy o superjachcie? To 72,5-metrowy jacht, który posiada sześć luksusowych kabin dla gości, basen, kino 3D, siłownię, jacuzzi oraz w pełni wyposażone spa. Do konfiskaty majątku Pumpjańskiego doszło w marcu, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. 58-letni oligarcha uważany jest za najbliższego Putinowi biznesmena. Majątku dorobił się jako producent rur stalowych dla przemysłu gazowo-naftowego. Jego firma współpracowała dotąd z Gazpromem.

Na skutek sankcji majątek Rosjanina, szacowany na 1,8 mld funtów, zostanie uszczuplony. Biznesmen jest na czarnej liście w UE i w Wielkiej Brytanii.

RadioZET.pl/PAP