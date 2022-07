Jak zorganizować pogrzeb krok po kroku? Formalności po śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby zwykle spada na nas znienacka. W tym trudnym czasie musimy załatwić szereg formalności. Jak zorganizować pogrzeb zmarłego i co nam przysługuje? Sprawdź.

Na śmierć bliskiej osoby nigdy nie jesteśmy przygotowani. Kiedy umiera członek rodziny, musimy zmierzyć się nie tylko z bolesną stratą, ale także załatwić wiele formalności. Jak wygląda organizacja pogrzebu krok po kroku?

Śmierć ukochanej osoby jest ostatnią rzeczą, jaką chcemy przyjąć do wiadomości. W obliczu tragedii trzeba jednak zmobilizować się do działania, aby godnie pochować zmarłego. Oto garść informacji, które pomogą nam w urządzeniu pogrzebu. Zobacz, jak wygląda organizacja pogrzebu krok po kroku.

Pogrzeb krok po kroku - formalności

Gdy ktoś bliski umiera, musimy załatwić szereg formalności. O czym należy pamiętać w pierwszej kolejności? 1. Zawiadomienie lekarza

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić po śmierci członka rodziny, jest zawiadomienie lekarza w przychodni rejonowej, który wystawi kartę zgonu. Powinna być to osoba, która w ciągu 30 dni przed śmiercią leczyła zmarłego. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba wezwać karetkę. Następnie rodzina zmarłego powinna wezwać zakład pogrzebowy, aby przewiózł ciało do kostnicy.

Pamiętajmy, że ciało zmarłego w domu można przechowywać przez 72 godziny (lub 24 godziny, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej).

2. Kontakt z firmą pogrzebową

Z kartą zgonu można zgłosić się do zakładu pogrzebowego, który pomaga w organizacji pochówku. Pracownicy zabierają ciało zmarłego, które od tamtej pory do momentu pogrzebu przechowywane jest w chłodni.

Do przekazania ciała firmie pogrzebowej niezbędne będą jeszcze:

dowód osobisty zmarłego,

zaświadczenie o zatrudnieniu lub ostatni odcinek emerytury lub renty,

NIP i legitymacja ZUS osoby zmarłej (i współmałżonka).

3. Powiadomienie urzędu stanu cywilnego i złożenie dokumentów w zarządzie cmentarza

W urzędzie stanu cywilnego nastąpi wystawienie aktu zgonu. Będzie on podstawą do uzyskania zasiłku pogrzebowego i ubezpieczenia. Aby go otrzymać należy dostarczyć wystawioną przez lekarza kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego. Zarówno kartę zgonu, jak i akt zgonu należy złożyć w kancelarii parafialnej lub zarządzie cmentarza, gdzie zostanie zorganizowany pochówek.

W USC składamy wniosek o 3 odpisy aktu zgonu. Są one niezbędne do ewentualnego postępowania spadkowego lub uzyskania pieniędzy z polisy na życie.

Jeśli rodzina decyduje się na pogrzeb katolicki, należy także przedstawić zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (czyli komunii świętej podawanej osobie w niebezpieczeństwie śmierci).

Pogrzeb krok po kroku. Jak zorganizować pochówek?

Na spotkaniu z pracownikiem zakładu pogrzebowego ustalane są wszystkie formalności związane z organizacją i obsługą uroczystości pogrzebowej:

wybór obrządku, w którym odbędzie się pogrzeb (pogrzeb katolicki i pogrzeb świecki, czyli niereligijna ceremonia pogrzebowa)

data pogrzebu lub kremacji

wybór cmentarza

wybór trumny lub urny

wybór kwiatów i oprawy muzycznej

przewóz ciała do chłodni lub na kremację

organizacja konduktu pogrzebowego

Zakład pogrzebowy na życzenie może pomóc w załatwianiu innych formalności związanych z pochówkiem takich jak: zamówienie nekrologu czy otrzymanie zasiłku z ZUS-u. Pracownicy mogą również pomóc w zakupie ubrań dla zmarłego i kosmetyce pośmiertnej.

Trzeba pamiętać, że zakład pogrzebowy nie zajmuje się ustalanie przebiegu uroczystości pogrzebowej i mszy. Szczegóły ceremonii (np. odczytanie wspomnienia o zmarłym) należy ustalić z księdzem lub w przypadku pogrzebu świeckiego z mistrzem ceremonii.

Pogrzeb - ile kosztuje? Zasiłek pogrzebowy

Osobie, która pokryła koszty pogrzebu, niezależnie od tego, czy jest to rodzina zmarłego, czy osoba obca, dom pomocy społecznej lub gmina, przysługuje zasiłek pogrzebowy. W 2019 roku wynosi on 4000 zł.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby:

ubezpieczonej w ZUS (lub członka rodziny osoby ubezpieczonej),

emeryta lub rencisty (lub członka rodziny),

osobie pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do ZUS:

skrócony odpis aktu zgonu

oryginał rachunku poniesionych kosztów

wniosek o wypłatę zasiłku (druk ZUS Z-12, KRUS RS-26),

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

Pamiętaj. Jeśli nie zgłosisz wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ciągu roku od śmierci krewnego, stracisz prawo do tego świadczenia.

