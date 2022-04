Inspekcja Handlowa zbadała jakość paliwa dostępnego na polskich stacjach. W niektórych regionach Polski kierowcy za coraz to większe kwoty otrzymują paliwo niespełniające norm jakościowych. Oto wyniki badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inflacja sięgnęła niespotykanych rozmiarów. Ceny w transporcie wzrosły w skali roku o ponad 17 proc., z czego ceny paliw z miesiąca na miesiąc skoczyły o 1,54 proc. Mimo tarczy antykryzysowej kierowcy na stacjach benzynowych płacą coraz więcej. Jak cena paliwa ma się do jego jakości? Oto wyniki badań UOKiK.

Jakość paliwa nie zawsze idzie w parze z ceną

Ceny paliwa nieustannie rosną, ale dobrą wiadomością dla kierowców jest fakt, że Inspekcja Handlowa coraz rzadziej kwestionuje ich jakość. UOKiK przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w minionym roku.

Inspekcja Handlowa przyjrzała się jakości oleju napędowego, benzyny, gazu LPG i biopaliw na stacjach. Efekt? Z jakością paliw jest lepiej, niż jeszcze w 2003 roku, kiedy to kwestionowano jakość niemalże co trzeciej badanej próbki. Od 2016 roku poziom nieprawidłowości utrzymuje się poniżej 4 proc. paliw, zaś w 2021 Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,72 proc. z nich. To minimalnie mniej niż w 2020 roku (1,88 proc.).

Pomimo systematyczności działań kontrolnych, odsetek paliw niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtuje się na innych poziomach. Mają na to wpływ różne czynniki, np. liczba skontrolowanych przedsiębiorców oraz pobranych próbek, a także zmieniające się wymagania jakościowe. W 2021 roku norm nie spełniało tylko niespełna 2 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W 2021 roku inspektorzy przebadali 1565 próbek paliw, tym 779 próbek benzyn i 786 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 27 próbek paliw ciekłych (22 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,72 proc. zbadanych próbek. UOKiK udostępnił mapę, która wskazuje na jakość paliwa na danej stacji.

Gdzie lepiej nie tankować? MAPA jakości paliw

Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w województwach: kujawsko-pomorskim (3,17 proc.), warmińsko-mazurskim (2,22 proc.) i pomorskim (1,59 proc.). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od policji czy kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwie śląskim (14,58 proc.), opolskim (14,29 proc.), warmińsko-mazurskim (11,54 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (10 proc.).

JAKOŚĆ PALIW W POLSCE

Urząd udostępnił mapę, dzięki której samodzielnie można sprawdzić jakość paliwa na konkretnej stacji.

Ubiegłoroczna kontrola zakończyła się 6 decyzjami o wycofaniu paliwa z obrotu. W 23 przypadkach naruszono warunki koncesji na obrót paliwami.

RadioZET.pl/UOKiK