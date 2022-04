„Jeden telefon obcina cenę chleba”. Piekarze znaleźli sposób na rosnącą inflację

Rosnące koszty życia to problem całego świata. Jedni w walce z inflacją decydują się na zamrożenie cen, inni zaś szukają alternatywnych rozwiązań, by zatrzymać klienta. Oto sposób jednej z włoskich piekarni.

Inflacja nieustannie rośnie na całym świecie. To efekt wychodzenia wielu gospodarek na prostą po pandemii, a w Europie także skutek wojny w Ukrainie. Zaatakowany przez Rosję kraj jest jednym z kluczowych eksporterów zboża. Przerwane łańcuchy dostaw oznaczają jedno: podwyżki w piekarniach. Przedsiębiorcy już szukają sposobów, by ich uniknąć.

Ceny chleba w górę? Piekarze znaleźli sposób na inflację

Piekarze w Mediolanie proszą swych klientów o to, by zamawiali u nich chleb w przeddzień zakupu lub na cały tydzień. Cel? Przedsiębiorcy chcę po pierwsze, zatrzymać przy sobie klienta, zapewniając mu stałą cenę towaru. Po drugie, dzięki wcześniejszym zamówieniom możliwe jest planowanie wypieków, co umożliwi z kolei oszczędność produktów i energii.

"Jeden telefon obcina cenę chleba" - to hasło kampanii, zainaugurowanej przez związek rzemieślników ze stolicy Lombardii. „Proponowane przez piekarzy planowanie zakupów będzie zarówno chronić klientów przed podwyżkami, jak i samych właścicieli piekarń, których najbardziej dotyka stały wzrost cen mąki i innych produktów, a także prądu” – podaje PAP.

- Chcemy zagwarantować cenę chleba, która będzie do przyjęcia dla konsumentów. Jedyną możliwością jest obniżenie kosztów produkcji, które wzrosły co najmniej dwukrotnie - wyjaśnił cytowany przez PAP Stefano Fugazza ze związku rzemieślników, właściciel włoskiej piekarni.

Inflacja zmusiła do działania nie tylko przedsiębiorców, ale i rządu. Egipt zdecydował się na odgórne zamrożenie cen chleba – podał Reuters.

"Premier Moustafa Madbouly ustalił stałą cenę sprzedawanego chleba na 11,50 funtów egipskich (0,66 dolarów) za kilogram" - przekazał Reuters. Przedsiębiorcy, którzy zwiększą ceny, narażą się na kary administracyjne.

RadioZET.pl/PAP