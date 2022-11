Jest reakcja na słowa o „dawaniu w szyję”. Będzie zmiana przepisów

Alkohol, a nie niskie płace, problemy na rynku mieszkaniowym, przepełnione żłobki i przedszkola, czy zaostrzone prawo antyaborcyjne, ma zdaniem prezesa PiS stać na drodze do macierzyństwa w Polsce.

Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Ełku odniósł się do problemu niskiej dzietności w Polsce w następujących słowach: „jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie”. Krzysztof Sobolewski zaproponował zatem remedium: zakaz reklamy alkoholu.

Zakaz reklamy alkoholu? Pokłosie słów o „dawaniu w szyję”

Z ust Jarosława Kaczyńskiego padły m.in. słowa: "jak do 25. roku życia (kobieta – red.) daje w szyję, to - trochę żartuję - ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach". Krzysztof Sobolewski w radiowej „Jedynce” mówił, że należy przeciwdziałać problemom naświetlonym przez Jarosława Kaczyńskiego.

Polityk zastanawiał się, czy nie należałoby ograniczyć lub zacząć likwidować sklepy, w których praktycznie przez całą dobę można kupić alkohol.

- Pan prezes poruszył bardzo ważny temat i ta wypowiedź spowodowała, że w tej chwili jest dyskusja w Polsce szeroka o tym temacie – mówił Krzysztof Sobolewski.

Jak dodał, rząd niebawem wyjdzie z inicjatywą zaostrzenia prawa reklamowania alkoholu w mediach. Obecnie obowiązująca ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 13. mówi o zasadach reklamowania alkoholu np. w telewizji.

Ustawodawca wskazał, że co do zasady reklama alkoholu w Polsce jest zabroniona, jednak wyjątek stanowi reklama piwa. Trunek ten można reklamować pod warunkiem, że spot nie jest kierowany do małoletnich, nie przedstawia małoletnich i nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami. W ustawie wskazano na jeszcze kilka ograniczeń: piwo ma nie wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem, czy sukcesem zawodowym. Co więcej, takie reklamy mogą być emitowane w godzinach od 20:00 do 6 rano.

RadioZET.pl/PAP