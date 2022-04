Rosja zakręciła Polsce kurek z gazem. Dariusz Hryniów - radca prawny, który przewodził zespołowi prawników PGNiG i w arbitrażu wygrał spór z Gazpromem - uważa, że polska spółka może uzyskać odszkodowanie zarówno od Gazpromu, jak i od Federacji Rosyjskiej.

Odszkodowanie za wstrzymanie dostaw gazu

Jego zdaniem, można to zrobić na drodze sądów krajowych, bo UOKiK uznał, że Gazprom ma pozycję dominującą na naszym rynku. Ponadto - jak zaznacza w rozmowie z Radiem ZET mecenas Hryniów - odszkodowania można też dochodzić przy pomocy komisji ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego - UNCITRAL. Wynika to bowiem z zapisów kontraktu jamalskiego. Trzecią drogą jest - według prawnika - dochodzenie roszczenia z powołaniem na traktat o ochronie inwestycji w energetyce.

Mamy do czynienia z całkowicie wyjątkową i bezprecedensową sytuacją, interwencjonizmem Federacji Rosyjskiej, która zmieniła obowiązujące tamże prawo, aby uniemożliwić sprzedaż gazu ziemnego do krajów, których katalog został dobrany arbitralnie, wręcz dyskryminacyjne Dariusz Hryniów

Mecenas dodaje, że działania Federacji Rosyjskiej są dodatkowo niezgodne z Traktatem Karty Energetycznej, co otwiera możliwość dochodzenia roszczeń przez PGNiG bezpośrednio od Federacji Rosyjskiej.

- Oczywiście Rosja wniosła zastrzeżenia do art. 10 Traktatu, który byłby podstawą roszczeń, jednak w mojej ocenie zastrzeżenie to nie stoi na przeszkodzie przedmiotowym roszczeniom. W tym kontekście należy wskazać, iż PGNiG dokonało inwestycji na terenie Rosji i posiada tam swój oddział - wyjaśnia prawnik.

Majątek, jaki Gazprom posiada w Europie został już spisany w 2020 roku. W jego skład wchodzą udziały i akcje w spółkach, magazyny i infrastruktura. W razie zasądzenia odszkodowania, wiadomo, gdzie można będzie wysłać komornika.

W czerwcu 2020 roku Gazprom zwrócił PGNiG 1,5 mld USD nadpłaty za gaz, dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot tej kwoty nakazał stronie rosyjskiej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Zespołowi prawników PGNiG przewodził wtedy właśnie mecenas Dariusz Hryniów.

Radio ZET