KE wydała decyzję w sprawie przejęcia Lotosu przez Orlen. Pilna konferencja Obajtka

PKN Orlen przejmie Grupę Lotos - Komisja Europejska wydała 20 czerwca zgodę na przeprowadzenie transakcji. Przeprowadzając fuzję, Orlen będzie zobowiązany do odsprzedaży części aktywów inwestorom zewnętrznym. Partnerem do zakupu części rafinerii w Gdańsku został saudyjski koncern Saudi Aramco. Stacje Lotosu odkupi za to węgierski MOL. Daniel Obajtek zadeklarował, że transakcja ma zostać przeprowadzona do przełomu lipca i sierpnia.

Komisja zatwierdziła umowy zawarte z tymi nabywcami - zaznaczył Orlen w komunikacie. Jak podkreślił koncern, oznacza to zgodę Komisji na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos. Zawarcie umów z nabywcami oraz wejście w życie umów warunkowych powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję - poinformował też Orlen.

PKN Orlen przejmie Grupę Lotos. Jest zgoda Komisji Europejskiej

Warunki PKN Orlen przy przejmowaniu Lotosu nie spowodują wzrostu cen, gwarantują też, że rynki pozostaną otwarte - oceniła europejska komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager. Wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne - poinformowała Vestager.

- Bezpieczeństwo energetyczne Polski i jego wpływ na rozwój gospodarczy traktujemy priorytetowo. Dlatego tworzymy silny, zintegrowany koncern, o zdywersyfikowanych przychodach, odporny na niezwykle dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych przejęć realizowanych przez Grupę ORLEN, zamierzamy zwiększać wartość połączonej Grupy Lotos, wykorzystując mocne strony obydwu podmiotów. Pomoże nam w tym także współpraca z silnym partnerem, globalnym liderem branży petrochemicznej i największym producentem ropy naftowej na świecie - zapowiedział Daniel Obajtek.

"Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos to ważny etap w budowie silnego i zdywersyfikowanego koncernu multienergetycznego. Postępująca transformacja energetyczna stanowi potężne wyzwanie dla spółek sektora paliwowo-energetycznego, gdyż zakłada stopniowe odchodzenie od węglowodorów i paliw konwencjonalnych na rzecz nowych i bardziej zrównoważonych źródeł energii. Połączony koncern, utworzony z aktywów PKN Orlen, Grupy Energa, Grupy Lotos, i PGNiG, będzie największą spółką Europy Środkowo-Wschodniej, zdolną do stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i realizacji najbardziej ambitnych inwestycji" - podał koncern w komunikacie.

Zgoda KE oznacza otwarcie drogi do przeprowadzenia transakcji. Finalnie muszą ją zatwierdzić akcjonariusze obu spółek. Zgodnie z planem połączenia, akcjonariuszom Grupy Lotos zostaną wydane akcje połączeniowe w stosunku: 1,075 (akcje PKN Orlen) : 1 (akcje Grupy Lotos). Liczba przyznanych akcji będzie stanowić liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki akcji połączeniowych akcjonariusze Grupy Lotos otrzymają dopłaty na zasadach określonych w planie połączenia.

PKN Orlen poinformował w połowie stycznia, że w ramach wyznaczonych wcześniej przez Komisję Europejską środków zaradczych dotyczących planowanego przejęcia Grupy Lotos Saudi Aramco ma kupić 30 procent udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL - 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw.

RadioZET.pl/Orlen/PAP