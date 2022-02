- Jesteśmy drugim co do wielkości odbiorcą energii elektrycznej w Polsce. To strategiczny dla nas projekt. Technologia SMR to samowystarczalność energetyczna i niższe koszty – tak prezes KGHM Marcin Chludziński skomentował podpisanie umowy z NuScale Power. Pierwszy z reaktorów SMR ma zostać uruchomiony do 2029 roku.