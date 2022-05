KPO bliski odblokowania? KE: jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów z Polską

Krajowy Plan Odbudowy to łącznie 23,9 mld euro grantów i 11,5 mld euro pożyczek, jakie Polska może otrzymać na przebudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Z powodu sporu o praworządność KPO nie został do tej pory zaakceptowany przez KE. Pojawia się coraz więcej sygnałów, że sytuacja może się w najbliższej przyszłości zmienić.

Krajowy Plan Odbudowy opisuje, w jaki sposób kraj członkowski Unii Europejskiej zamierza wykorzystać przysługujące mu środki z Funduszu Odbudowy. Część krajów Wspólnoty dysponuje pieniędzmi od około roku, polski KPO nie został jeszcze zatwierdzony z powodu sporu o praworządność i utrzymywanie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Przeciwnikiem ustępstw wobec UE jest Zbigniew Ziobro. Z nieoficjalnych informacji wynika, że koalicjanta PiS czeka poważna rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, od której zależeć ma przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Szef Solidarnej Polski groził wcześniej, że zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej oznaczać będzie jego wyjście z koalicji rządzącej.

KE zadowolona z wyników rozmów o KPO. „Czekamy na potwierdzenie ze strony Polski”

Dostęp do środków z Funduszu Odbudowy stał się jeszcze bardziej kluczowy po wybuchu wojny w Ukrainie i deklaracji chęci wprowadzenia embarga na rosyjskie surowce energetyczne. Pieniądze z KPO mają być w części użyte na potrzeby transformacji energetycznej, pozwolą więc zmniejszyć uzależnienie, a może nawet całkowicie odciąć się od ropy z Rosji. Dzięki Baltic Pipe Polska na jesieni powinna zaspokajać całe swoje potrzeby bez konieczności kupowania gazu od Rosjan.

- W ostatnich miesiącach ściśle współpracowaliśmy z Polską nad Krajowym Planem Odbudowy. Plan musi przyczyniać się do skutecznego rozwiązywania wszystkich lub znacznej części wyzwań określonych w zaleceniach dla poszczególnych krajów. W przypadku Polski obejmuje to niezawisłość sądownictwa. Z tego powodu, jak przewodnicząca KE wielokrotnie wyjaśniała, polski plan musi zawierać zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem - poinformowała rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

Informacje, że środki z KPO są coraz bliżej Polski, przekazał pod koniec kwietnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odpowiedzialny za negocjacje w sprawie Planu.

- Dziesiątki moich spotkań z Komisją Europejską doprowadziły do sytuacji zrozumienia tego, jak funkcjonuje polski system prawny i odrzucenia trzech czwartych zarzutów, które pojawiały się pod adresem Polski – stwierdził Buda informując, że rozmowy o KPO są na finalnym etapie.

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Solidarna Polska zgłosiła do niego kilkadziesiąt poprawek opóźniających prace.

RadioZET.pl/PAP