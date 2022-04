Koniec negocjacji o KPO jest bliski. „Na stole dosłownie kilka spraw”

Krajowy Plan Odbudowy to dokument niezbędny do wypłacenia środków z europejskiego Funduszu Odbudowy. Powstał on, żeby złagodzić negatywne skutki walki z pandemią dla gospodarki oraz przyspieszyć transformację energetyczną. Na Polskę czeka 23,9 mld euro w ramach grantów oraz 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Większość krajów Wspólnoty korzysta już z Funduszu Odbudowy, Komisja Europejska nie przyjęła jednak polskiego KPO. UE oczekuje, że Polska wycofa się z kontrowersyjnej reformy sądownictwa, które postrzegane jest jako upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Waldemar Buda stwierdził, że do uzgodnienia w sprawie KPO zostało już tylko kilka spraw – być może jedną z nich jest właśnie ta najważniejsza z punktu widzenia praworządności.

KPO coraz bliżej zatwierdzenia. „Polska jest bliska porozumienia z Komisją Europejską”

- Tak jak Komisja Europejska jest gotowa zawrzeć porozumienie, tak i Polska jest już bardzo blisko, jest gotowa to porozumienie zawrzeć, ale musi dojść do porozumienia, co do warunków tego uzgodnienia. Dzisiaj jesteśmy bardzo blisko, ale nie możemy powiedzieć, że wszystko jest uzgodnione – stwierdził Buda na zwołanej pilnie konferencji prasowej.

Kilka godzin wcześniej Mateusz Morawiecki stwierdził, że nie ma co liczyć na szybkie przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy. Domysły o osiągnięciu porozumienia w sprawie Plany pojawiły się po zapowiedzi wizyty w naszym kraju Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej. Dojdzie do niej jeszcze w tym tygodniu.

- Nie ma teraz szans na przyjęcie KPO, nie doszliśmy do porozumienia. Polska jest suwerennym krajem i tak będziemy określali warunki brzegowe porozumienia z UE, które są dla nas akceptowalne. Liczę, że w kwietniu, może na początku maja, do tego porozumienia dojdzie – powiedział premier.

Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października 2021 warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Taki krok został zapowiedziany, ale konkretnych działań, mimo upływu wielu miesięcy, nie podjęto. Likwidacji spornej izby przeciwny jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który straszy wyjściem z koalicji rządzącej w przypadku dostosowania się do wymogów praworządności UE.

- Dzisiaj mamy taką sytuację, to prawda, że leży na stole dosłownie kilka spraw, które są jeszcze do uzgodnienia, ale nie możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że do niego dojdzie albo w jakiej perspektywie czasowej – stwierdził Waldemar Buda.

RadioZET.pl/PAP