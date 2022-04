KPO bliski zatwierdzenia. „Pogląd UE na praworządność w Polsce totalnie zmieniony”

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, w którym rząd wskazał jak zamierza wykorzystać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Jego zatwierdzenie jest niezbędnym krokiem do wypłacenia Polsce 23,9 mld euro grantów i przyznania 11,5 mld euro pożyczek. Fundusze mają pomóc w transformacji gospodarki i odbudowaniu jej po zniszczeniach dokonanych przez pandemię COVID-19.

Większość krajów UE z przyznanych środków już korzysta. Polska, ze względu na wątpliwości związane z przestrzeganiem praworządności, na przyznanie pieniędzy wciąż czeka. Komisja Europejska oczekuje zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej, która może być wykorzystywana do wpływania na niezależność sędziów. Projekt odpowiedniej ustawy przekazał do Sejmu prezydent Duda, jej przeciwnikiem jest Zbigniew Ziobro, który w przypadku poparcia jej przez Zjednoczoną Prawicę grozi wyjście z koalicji. W czasach wojny dodatkowe pieniądze z UE są jeszcze bardziej potrzebne – Waldemar Buda ogłosił, że rozmowy są już na finalnym etapie.

Krajowy Plan Odbudowy na finalnym etapie rozmów. „Odrzucenia trzech czwartych zarzutów”

- Mamy następne spotkanie po 24 kwietnia z przedstawicielami Komisji. Jesteśmy na finalnym etapie rozmowy. (…) Zakładam, że bardzo szybko jesteśmy w stanie dojść do porozumienia – stwierdził Waldemar Buda.

Głównym powodem braku zgodny na przyznanie Polsce środków z Funduszu Odbudowy były obawy o przestrzeganie przez Polskę zasad praworządności. Wątpliwości budziły reformy systemu sądownictwa wprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę.

Waldemar Buda stwierdził, że stanowisko KE budowane było na podstawie „absurdalnych, wymyślonych, nieprawdziwych informacji”, które w znacznej mierze udało się wyjaśnić.

- Wykonaliśmy wielką pracę, by odkłamywać te wszystkie zarzuty – stwierdził Buda, informując o szansach na szybkie zatwierdzenie polskiego KPO. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października 2021 warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Zgodził się na to wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.

Pomagać innym można nawet pomimo wysokich cen i galopującej inflacji – wystarczy podczas rozliczania PIT przekazać 1 procent podatku na Fundację Radia ZET.

RadioZET.pl/PAP