KPO dla Polski. Jest oficjalna decyzja Komisji Europejskiej

KPO dla Polski zostało zatwierdzone po tym, jak Sejm przegłosował zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. - Rozmawialiśmy dziś (w środę - red.) na temat KPO Polski. Po dyskusji, kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się jutro (w czwartek) do Warszawy, by to zaprezentować, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy - powiedział unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu posiedzenia kolegium komisarzy unijnych.

Unijny Fundusz Odbudowy ma przyczynić się do budowy silniejszej gospodarki Unii Europejskiej w reakcji na kryzys wywołany pandemią Covid-19. Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki. Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

KPO dla Polski. Komisja Europejska podjęła decyzję

"Polski plan (KPO - red.) zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji. (...) Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy" - podała Komisja Europejska w komunikacie.

W czwartek wizytę w Warszawie złoży przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Wizyta szefowej KE ma związek z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy.

RadioZET.pl/PAP